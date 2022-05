Alfa Romeo premiata dagli automobilisti italiani ad aprile

Alfa Romeo ha terminato il mese di aprile 2022 in Italia con un crescente interesse verso Giulia e Stelvio da parte degli automobilisti italiani. In particolare, il Biscione ha conquistato una quota di mercato pari all’1%.

Forte nel recente lancio della versione Estrema e in uno scenario sempre più competitivo, lo Stelvio si è confermato leader nel segmento D-SUV mentre la Giulia è stata la sedan più venduta tra le berline a motore tecnico di segmento D con quasi il 60% di quota.

Alfa Romeo: ad aprile 2022 il Biscione ha conquistato una quota di mercato dell’1%

Significativo il contributo del comparto Fleet & Business, dove lo Stelvio è stato leader indiscusso tra i D-SUV con una quota che ha sfiorato il 20%. La qualità è espressa da un brand premium come Alfa Romeo non si valuta esclusivamente dai prodotti, ma anche dalla soddisfazione espressa dai clienti, che ad aprile hanno assegnato un valore estremamente alto per il servizio ricevuto presso le concessionarie, sia per l’acquisto di una nuova vettura che per la fase di post-vendita.

Il punteggio ottenuto per il processo di acquisto di una nuova auto ha superato i 96 punti su 100 mentre quello riguardante i servizi ha superato i 91 punti. Entrambi i risultati confermano Alfa Romeo come brand di riferimento premium. A questo si aggiunge una nuova attenta gestione dei canali di vendita, con forte riduzione degli stock che sta portando Alfa Romeo sempre più verso un modello make to order.

Registrati già oltre 1000 ordini prima dell’arrivo negli showroom

Sono le migliori premesse per accogliere l’attesissimo arrivo dell’Alfa Romeo Tonale, il primo SUV compatto elettrificato dello storico marchio di Arese che ha registrato oltre 1000 ordini ancor prima del suo esordio nelle concessionarie.

Da oggi il canale sarà protagonista di un successivo tour nazionale che toccherà 84 concessionarie per vivere esclusive preview del nuovo modello, all’insegna del design, dell’elettrificazione, della tecnologia, della dinamica di guida e della centralità del cliente. Sono i cinque pilastri che hanno dato vita a un modello strategico con cui Alfa Romeo evolve radicalmente e si proietta della nuova era della connettività e dell’elettrificazione.

Tre motorizzazioni previste in Italia

Ricordiamo che il nuovo Tonale sarà offerto con tre motorizzazioni: Hybrid 130, Hybrid 160 e Plug-in Hybrid 275 QA. La prima propone un nuovo motore turbo benzina a quattro cilindri da 1.5 litri con potenza di 130 CV e 240 Nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione automatica a doppia frizione a 7 marce che integra un motore elettrico da 48V che aggiunge 15 kW e 55 Nm.

La seconda prevede un motore turbo benzina a quattro cilindri da 1.5 litri da 160 CV abbinato a una trasmissione a doppia frizione a 7 marce da 48V che aggiunge 15 kW e 55 Nm.

Al top abbiamo l’Alfa Romeo Tonale ibrido plug-in da 275 CV. Questo combina il motore turbo benzina MultiAir, un propulsore elettrico e una batteria da 15,5 kWh. Inoltre, è presente la trazione integrale Q4.

Con una singola ricarica, che avviene in 2 ore e mezza usando un caricatore rapido da 7,4 kW, il C-SUV ibrido plug-in garantisce fino a 80 km di autonomia in modalità full electric nel ciclo cittadino e oltre 60 km in quello combinato.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!