Alfa Romeo Brennero: sarà questo il suo aspetto?

Alfa Romeo Brennero dovrebbe essere la prossima grande novità che sarà presentata dalla casa automobilistica di Stellantis dopo il recente debutto del SUV Alfa Romeo Tonale presentato presso il Museo Alfa Romeo “La Macchina del Tempo” ad Arese lo scorso 8 febbraio. A proposito di questo modello registriamo un nuovo render pubblicato dal magazine britannico Autocar che dice di saperla lunga su quello che sarà il futuro del brand premium di Stellantis.

Alfa Romeo Brennero: ecco come sarà e cosa sappiamo fino ad ora sul futuro SUV

Alfa Romeo Brennero, il cui nome secondo gli inglesi dovrebbe essere quasi certo, farà il suo debutto molto probabilmente entro la fine del prossimo anno. Questo in modo da confermare che Alfa Romeo presenterà una nuova auto ogni anno fino al 2028 come più volte promesso dal CEO della casa automobilistica del Biscione, il francese Jean Philippe Imparato.

Questo modello è importante principalmente per due motivi. Il primo è che sarà la nuova entry level della gamma dello storico marchio milanese e dunque sarà prodotta in 100 mila unità all’anno divenendo la vettura più venduta in assoluto di Alfa Romeo nel giro di breve tempo. L’altro motivo è che questa sarà la prima auto a zero emissioni a fare il proprio ingresso nella gamma del brand premium globale del gruppo Stellantis.

La piattaforma sarà la CMP dell’ex gruppo PSA già usata per molte vetture compatte del gruppo e che in futuro sarà impiegata anche per Jeep B-SUV e Fiat Crossover, le altre due auto che saranno prodotte in Polonia da Stellantis.

Oltre a questa versione comunque saranno commercializzate anche varianti a benzina, ibride e ibride plug-in. Il prezzo di partenza di Alfa Romeo Brennero dovrebbe essere inferiore ai 30 mila euro. Per quanto riguarda invece le dimensioni si parla di circa 425 – 430 cm di lunghezza. Lo stile come è possibile notare in questa ricostruzione digitale che vi mostriamo sarà leggermente più sportivo rispetto a Tonale.

Il modello sarà principalmente pensato per un uso urbano. Il SUv sarà tecnologico e degno di far parte del segmento premium del mercato auto. Smart #1 Mini Countryman e Audi Q2 saranno i suoi principali rivali.

