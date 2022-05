Bottas si rammarica: “Safety Car in un brutto momento”

Valtteri Bottas aveva tutte le carte in regola per conquistare un ottimo quinto posto per l’Alfa Romeo al GP di Miami, questa domenica, ma ha finito per sbagliare quando è stato messo sotto pressione dalle due Mercedes. Con il settimo posto al termine della disputa, il finlandese si è rammaricato dell’ingresso della safety car al momento della collisione tra Pierre Gasly e Lando Norris, del resto è stata proprio la safety car a permettere ai rivali di avvicinarsi.

Valtteri Bottas sicuro che senza Safety Car sarebbe arrivato quinto

“Ho disputato una bella corsa fino alla safety car, che è stato davvero un brutto momento per noi perché una delle Mercedes poteva fermarsi”, ha spiegato Bottas. “Si sono avvicinati molto rapidamente, George [Russell] e Lewis [Hamilton], e io sono andato un po’ oltre il punto di frenata all’ultima curva. E qui, quando esci dalla linea, non hai grip”, si è lamentato.

Bottas ha anche espresso sollievo per non aver danneggiato la vettura al momento dell’errore, che è arrivata ad appoggiarsi al muro senza ulteriori danni. Nonostante l’idea sbagliata, Valtteri ha sottolineato che il ritmo della C42 non era molto al di sotto delle Silver Arrows a Miami.

Infine, Bottas ha affermato che mantenere il quinto posto – dietro solo alle vetture Red Bull e Ferrari – sarebbe stato la giusta conclusione di un ottimo week end di fare per lui e il suo team. Inoltre, l’esperto pilota finlandese dopo la gara si è rammaricato del problema che ha costretto il suo compagno di team Guanyu Zhou ad abbandonare la gara. Si spera naturalmente che le cose possano migliorare per il team del Biscione fin dal prossimo Gran Premio di Formula 1

