Leclerc e Sainz: show con la Ferrari 296 GTB a Miami | Video

Un esilarante video ha per protagonisti Charles Leclerc e Carlos Sainz, che si alternano nei due sedili della Ferrari 296 GTB. Un gioco di domande e risposte sancisce il ritmo delle alternanze al posto guida. Ne discende un’azione molto incisiva e divertente, segnata da diversi start-stop, sulla pista di Miami, teatro dell’omonimo Gran Premio di Formula 1.

Il tracciato statunitense, che sorge nell’area adiacente all’Hard Rock Stadium, si è concesso alla simpatia e alle doti di pilotaggio dei due portacolori del “cavallino rampante”. Il risultato sono dei fotogrammi molto gradevoli. La splendida “rossa” a motore posteriore centrale viene tirata per il collo in alcune staccate e nella percorrenza di alcune curve, da parte di entrambi i protagonisti.

Charles Leclerc e Carlos Sainz sembrano degli attori nati e interpretano al meglio la loro parte, come dei consumati divi del piccolo schermo. Nulla da dire sulle doti di controllo del mezzo. I due gestiscono la creatura di Maranello con sublime padronanza, nelle sue dinamiche sulla pista di Miami, dove stasera andrà in scena la sfida del Circus. Qui i piloti del “cavallino rampante” scatteranno dalle prime due posizioni in griglia. Il video odierno è stato girato poco prima del weekend agonistico. L’auto scelta per le riprese è la già citata Ferrari 296 GTB. Questa berlinetta, nata per sostituire la F8 Tributo, porta la firma di Flavio Manzoni. Il designer sardo ne ha definito lo stile, ispirato a quello della leggendaria 250 Le Mans.

Ferrari 296 GTB: un cavallino di razza

L’energia dinamica del modello giunge da un motore V6 biturbo da 2992 centimetri cubi di cilindrata, da 663 cavalli a 8000 giri al minuto, che si giova dell’apporto di ulteriori 167 cavalli, sviluppati dal cuore elettrico cui è accoppiato. La potenza massima combinata risulta quindi pari a 830 cavalli, su un peso a vuoto di 1470 chilogrammi. Questa unità propulsiva, compatta e dal baricentro basso, grazie all’angolo di 120 gradi fra le bancate, spinge con straordinaria energia.

Le cifre stanno a confermarlo: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.3 secondi, velocità massima superiore ai 330 km/h. Il tutto condito da musicalità meccaniche inebrianti, simili per certi versi a quelle dei classici V12. Sono note sonore sicuramente migliori di quelle degli eccezionali V8 biturbo delle 488 ed F8. L’attento studio aerodinamico, il perfetto assetto, la precisione dello sterzo, il corretto bilanciamento delle masse e il know-how proveniente dalle corse hanno reso la Ferrari 296 GTB una berlinetta di straordinaria efficacia dinamica.

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati assecondati al meglio da questa supercar, nella loro azione sul circuito di Miami. Qui hanno potuto giovarsi anche del grande mordente dei freni di tipo brake-by-wire, con dischi da 398 mm all’anteriore e da 360 mm al posteriore. Adesso, però, la parola passa al video, da gustare dal primo all’ultimo secondo, per la simpatia e le emozioni che trasmette. Buona visione e…buon divertimento, nel segno della passione “rossa”!

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!