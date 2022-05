Ferrari SF90 Versione Speciale: test in corso | Video

A Maranello c’è sempre un certo fermento, con modelli a getto continuo. Gli uomini del “cavallino rampante” stanno lavorando anche sulla Ferrari SF90 Versione Speciale. Così, almeno, riferisce Varryx, sempre sul pezzo quando si tratta di “rosse”.

Nel suo canale, il celebre youtuber ha pubblicato un video che mostra alcuni prototipi (o muletti) della futura belva emiliana. La vettura, nota con la sigla di progetto F173VS, spingerà ancora più in alto l’asticella prestazionale della SF90 Stradale, che è già un punto di riferimento assoluto sul piano delle performance.

Stiamo parlando, infatti, dell’interpretazione più estrema del modello, che andrà a collocarsi oltre la versione con Assetto Fiorano. Qui si ripeterà il lavoro fatto nel passaggio dalla 812 Superfast alla 812 Competizione: maggiore potenza, maggiore leggerezza, maggiore carattere sportivo e più alto coinvolgimento sensoriale.

Ferrari SF90 Versione Speciale: che vette raggiungerà?

Visti i numeri straordinari della supercar di partenza, che eroga la bellezza di 1000 cavalli di potenza massima, ci si chiede a quali livelli andrà a collocarsi la Ferrari SF90 Versione Speciale. Al momento si sa poco dell’auto, che non dovrebbe debuttare prima di fine 2023, ma pare che il cofano anteriore presenterà un incavo simile a quello della 488 Pista.

Dovrebbero cambiare anche le geografie dello specchio di coda. Non si può escludere la presenza di un’ala posteriore. Sono, al momento, delle semplici ipotesi, tutte da verificare, come il possibile impiego fra i cordoli della vettura. Una cosa è certa: il powertrain ibrido otterrà un’ulteriore iniezione di energia. Facile immaginare delle capacità dinamiche stellari, viste le performance della SF90 Stradale, che detiene il primato sul giro a Fiorano, tra le auto “commerciali” del “cavallino rampante”.

A questo punto non oso immaginare a che livelli possa spingersi l’erede della Ferrari LaFerrari, chiamata ad ergersi al rango di punto di riferimento e di vetrina del migliore know-how della casa di Maranello. Penso che sarà qualcosa di simile a un moderno Space Shuttle. Roba da demolire i riferimenti attuali in termini di capacità dinamiche, tecnologiche ed emozionali. Nell’attesa di queste nuove “rosse” da sogno, godiamoci il video odierno, che offre i primi fotogrammi dei muletti della Ferrari SF90 Versione Speciale. Buona visione!

