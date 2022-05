Peugeot 408 Cross 2023: tutto quello che sappiamo

Finalmente sembra che il nuovo SUV che Peugeot sta già finendo di sviluppare e che arriverà durante l’estate abbia un nome. Si dice infatti che questo modello si chiamerà Peugeot 408 Cross. Così, almeno dicono numerosi media internazionali. La novità, denominazione a parte, è che continuano ad arrivare nuove informazioni sul SUV coupé che potrebbe debuttare sul mercato già alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Peugeot 408 Cross

La nuova Peugeot 408 Cross sarebbe sempre sviluppata sull’ultima evoluzione della piattaforma EMP2 del Gruppo Stellantis, un’architettura che già funge da base per le nuove Peugeot 308, DS 4, Opel Astra e persino Citroën C5 X. Quest’ultimo sarebbe il parente più prossimo per dimensioni e proporzioni rispetto al nuovo SUV francese.

Con una lunghezza che dovrebbe oscillare tra i 4,70 e i 4,80 m, la nuova Peugeot 408 Cross punterebbe ora su una carrozzeria da SUV in stile fastback, con uno spoiler posteriore integrato e una notevole caduta del tetto per avere quella silhouette da coupé già annunciata. L’altezza da terra sembra essere più elevata rispetto alle compatte convenzionali, sebbene offra una buona aerodinamica che la avvicinerà a un crossover sportivo più che a un SUV.

Con la nuova illuminazione di tipo LED, cerchi specifici e inediti e nuove grafiche posteriori simili a quelle già offerte dalla Peugeot 308 GT, questo nuovo SUV scommetterà anche sulla tecnologia e sullo speciale ambiente i-cockpit del marchio, offrendo un interno molto avanzato e sofisticato. Una proposta che verrà trasferita anche alla gamma meccanica.

La nuova Peugeot 408 Cross adotterà i nuovi sistemi di propulsione mild hybrid e plug-in hybrid del marchio. Si ipotizza addirittura una possibile variante 100% elettrica, poiché la piattaforma è compatibile con questa tecnologia come hanno già confermato le nuove Peugeot e-308 e Opel Astra-e, due modelli che arriveranno sul mercato nel 2023.

Ipotizziamo inoltre che la versione top di gamma come avviene oggi con la Peugeot 3008, sarà l’ibrida plug-in che abbina un motore a benzina PureTech da 1,6 litri con uno o due motori elettrici, capaci di produrre complessivamente tra 180 e 225 CV nelle versioni a trazione anteriore, e fino a 355 CV con trazione integrale.

