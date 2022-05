DS 3 Crossback: i segreti del suo abitacolo

Il design scultoreo della DS 3 Crossback avrebbe sicuramente suscitato più di una discussione al DS Design Center su come trovare un equilibrio tra una personalità esterna così accentuata e lo spazio a cui si accede aprendo la portiera dell’auto.

Con un abitacolo ancora più raffinato ed elaborato, è in piena sintonia con lo stile di design del brand di Stellantis. Tutto questo, sulla base del concetto che stabilisce che la prima impressione è quella che rimane nella nostra memoria.

DS 3 Crossback: l’abitacolo del SUV compatto è stato studiato per essere spazioso e confortevole

Il design degli interni prosegue lo stile iniziato con la DS 7 Crossback, con una console centrale in cui i diversi elementi sono stati reinterpretati per generare un carattere forte, pensato per sorprendere.

Il tessuto DS, firma originale e simbolo del giovane marchio, è presente, declinato graficamente in diversi elementi interni. Ad esempio, i comandi sulla console centrale, le prese d’aria laterali integrate nelle portiere e la disposizione scenografica degli schermi.

La possibilità di personalizzare l’abitacolo prevede cinque ambienti, che propongono accostamenti di materiali, colori e stili, per rispondere ai diversi gusti dei clienti.

Questa personalizzazione degli interni rende la DS 3 Crossback ancora più esclusiva: rivestimenti in pelle goffrata o nappa Pieno Fiore con finitura “Art Leather”, cuciture “Point Perle” o a rombi, tessuti ad incastro, Alcantara, completamente rivestiti in pelle Pieno Fiore, finiture in metallo con finitura guilloché “Clous de Paris”, termini derivati ​​dall’haute couture parigina e non comuni nel mondo automobilistico.

Anche i sedili del SUV compatto hanno i loro segreti, come dimostra l’imbottitura in poliuretano espanso a doppia densità. Il risultato è un comfort di alta qualità integrato dalle funzioni essenziali di regolazione elettrica e riscaldamento del sedile.

A questa raffinatezza si unisce la contemporaneità di un’auto connessa con, al centro, un ampio display touch da 10.3 pollici che offre immagini ad alta definizione della navigazione, interfaccia multimediale e la tradizionale connettività offerta da DS Automobiles.

La presenza futuristica dello schermo è amplificata da una plancia in cui le bocchette d’areazione sono state spostate sulle portiere. Si tratta di una soluzione che amplifica la sensazione di spazio in contrasto con le dimensioni compatte.

Una scelta che dà ancora più valore all’elaborazione di un abitacolo in cui la geometria si unisce a materiali sviluppati per essere piacevoli al tatto, una sensazione tattile indispensabile per completare la raffinatezza della DS 3 Crossback.

La gamma proposta in Italia

Ricordiamo che in Italia la DS3 Crossback è disponibile in cinque diversi allestimenti chiamati So chic, Grand Chic, Performance Line, Toits de Paris e Performance Line+, con prezzi a partire da 23.350 euro (o 149 euro al mese per 36 mesi con anticipo di 8460 euro e maxi rata finale di 12.208,32 euro).

Sotto il cofano è possibile scegliere fra tre diverse motorizzazioni: PureTech 100 a benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 marce, BlueHDi 110 diesel da 110 CV con trasmissione manuale a 6 velocità ed E-Tense 100% elettrico. Anche l’abitacolo può essere ovviamente personalizzato grazie alla possibilità di scegliere tra sette ispirazioni: DS Bastille Pelle Chiaro, DS Bastille Pelle Scuro, DS Opera Chiaro, DS Opera Scuro, DS Bastille Chiaro, DS Bastille Scuro e DS Rivoli.

