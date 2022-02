DS 3 Crossback Toits de Paris: nuova edizione speciale dedicata ai tetti di Parigi

DS Automobiles ha deciso di ampliare la gamma della DS 3 Crossback con il lancio in Italia della nuova versione speciale Toits de Paris. Nella giornata di apertura delle passerelle di Milano, il marchio francese inaugura questo nuovo allestimento in linea con lo stile e la sua raffinatezza.

Come un abito sartoriale in scena a Milano, una delle Big Four insieme a Parigi, Londra e New York, la DS 3 Crossback Toits de Paris apre le sue porte anche in Italia, presentando un nuovo tocco di eleganza particolarmente attraente per un pubblico femminile.

DS 3 Crossback Toits de Paris: la nuova special edition debutta in Italia

La nuova special edition è in linea con un target di donne ricercate, come gli abiti che scelgono per essere al passo con il loro stile, unico e distintivo. È proprio la comunanza di valori e di intenti tra il brand parigino e il mondo della moda che li lega profondamente. Entrambi ambiscono a una crescente e rinnovata ricercatezza nei materiali ad una massima cura dei dettagli.

La versione Toits de Paris del crossover deve questa scelta alla celebrazione di una parte fondamentale del patrimonio parigino: i tetti di Parigi. Il progetto di George Haussmann, che ha plasmato la città durante la seconda metà del XIX secolo, ingrandendo le piazze e trasformando quella che era una città medievale in una capitale moderna, ha messo in luce anche le case dei cittadini parigini in una ventina di metri sopra le strade. Gli edifici formavano così un mare di tetti grigio zinco da dove emergono tuttora i monumenti più belli della capitale.

Attraverso i loro colori, le loro forme, le storie nascoste sotto i loro solai, i tetti di Parigi hanno ispirato numerosi artisti. Pittori, poeti, registi e fotografi come Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Gustave Caillebotte, Paul Verlaine, Jacques Prévert, François Truffaut e Robert Doisneau hanno contribuito al carattere unico dei tetti di Parigi, a tal punto che è stata presentata un’offerta per registrarli come patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Il tetto della vettura richiama il colore dei tetti di Parigi

Ritornando alla DS 3 Crossback Toits de Paris, celebra i tetti di Parigi con un colore del tetto originale Grigio Carat da abbinare a uno dei cinque colori della carrozzeria: Bianco Perla, Bianco Polare, Noir Perla Nera, Gris Artense e Grigio Cristallo.

L’esterno del crossover è finemente rifinito con badge esclusivi davanti e sui lati che rivelano lo skyline parigino e monumenti iconici come la Torre Eiffel, la Torre di Montparnasse e il Sacro Cuore. La griglia presenta punte cromate. Sulla parte posteriore, la fascia sul portellone è nero Gloss mentre i cerchi Shanghai da 18” con taglio a diamante contribuiscono all’impressione di qualità e al carattere generale del modello.

Passando all’abitacolo, la DS 3 Crossback Toits de Paris mostra un interno Bastille sotto una nuova luce con una finitura in tre materiali sedili: tessuto Peruzzi e con cuciture in Grigio Grafite insieme a un rivestimento DS Carla Mistral.

Il cruscotto e i pannelli delle portiere sono rivestiti in DS Mistral Scale, un materiale tanto tecnico quanto elegante creato da DS Automobiles, mentre i braccioli sono rivestiti in DS Isabella Mistral Canvas. Gli interni originali ed eleganti sono rivestiti in Nero Basalto mentre il volante in pelle Pieno Fiore è lavorato a mano.

Gli equipaggiamenti di serie, le versioni e i prezzi

Tra gli equipaggiamenti disponibili di serie abbiamo sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico, tergicristalli anteriori con avviamento automatico e regolazione della velocità e varie tecnologie di sicurezza come freno di sicurezza automatico, airbag frontali, laterali e a tendina anteriori e posteriori, cruise control/limitatore di velocità e riconoscimento del limite di velocità con adattamento di velocità consigliato.

La DS 3 Crossback Toits de Paris parte da 27.750 euro con i motori benzina PureTech 110 Manual e 130 Automatic, da 29.600 euro con i propulsori BlueHDi 110 Manual e 130 Automatic fino ad arrivare a 41.400 euro per la versione E-Tense 100% elettrica.