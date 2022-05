Alfa Romeo Tonale, sbarcherà pure in Argentina? L’indizio

Lo scorso 8 febbraio la Casa automobilistica del Biscione ha presentato nel suo cuore storico, Arese, il nuovo Alfa Romeo Tonale. Nonostante non sia ancora uscito in commercio, il suv è già stato in grado di attirare su di sé le luci dei riflettori, manco fosse una star consumata del cinema. Il modello assurge a simbolo del riscatto per il brand capitanato da Jean-Philippe Imparato. Ovviamente, il mercato italiano e, a più ampio respiro, europeo avranno un’importanza specifica considerevole. L’obiettivo, neanche poi velato, è di fare incetta di immatricolazioni.

Alfa Romeo Tonale: mire internazionali

Lo sbarco nelle concessionarie di Alfa Romeo Tonale avverrà a giugno con le prime consegne. Il nuovo suv di comparto C del marchio esordirà in 31 mercati per poi farà tappa in altri continenti. I territori posti nel mirino sono principalmente due: gli USA e la Cina. Imporsi in quei Paesi sarà complicato, ma, qualora ciò dovesse accadere, gli introiti suffragherebbero le ambizioni premium.

Nell’arco delle ultime ore, a proposito di Alfa Romeo Tonale, è trapelata dall’Argentina una notizia curiosa. I media dello Stato sudamericano hanno scoperto che di recente il nome del veicolo è stato registrato e depositato presso l’INPI, ovvero l’Istituto delle Proprietà Industriali. Ciò pare preludere al possibile sbarco in America Latina della vettura.

Ma in fondo quanto sorprende la notizia? Poco. Del resto, il Costruttore è ritenuto dal gruppo Stellantis l’unico brand di alta gamma con il potenziale per affermarsi nel firmamento globale. Di conseguenza, nel prossimo futuro i relativi prodotti saranno commercializzati in parecchi aree. Si partirà proprio da Tonale, previsto ad esempio, anche in Cina.

In fin dei conti i suv di segmento C (o C-SUV, se preferite) sono i protagonisti dell’epoca attuale. A livello assoluto costituiscono il non plus in termini di commercializzazioni. Non c’è luogo in cui tale tipologia non sia entrata nelle grazie dei guidatori. Entro massimo un anno, Alfa Romeo Tonale dovrebbe diventare la best seller della compagnia e per ampio margine sulle altre proposte del portafoglio prodotti. Il lancio della versione ibrida, apoteosi del connubio tra prestazioni e sostenibilità, arriverà in un secondo frangente, durante la finestra autunnale.

