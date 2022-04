Stellantis rinnova le sue attività di finanziamento in Cina

Il gruppo Stellantis ha dichiarato mercoledì che venderà l’intera partecipazione in una joint venture di finanziamento automobilistico con Dongfeng alla casa automobilistica cinese e consoliderà i propri servizi finanziari in Cina in una nuova struttura di cui è interamente proprietario.

Importanti novità annunciate da Stellantis per quanto riguarda la Cina

“Mentre continuiamo la nostra spinta verso una crescita redditizia in Cina, dobbiamo anche ripristinare la nostra offerta di servizi finanziari nel paese”, ha affermato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, in una dichiarazione che è stata resa nelle scorse ore.

Una delle unità finanziarie di Stellantis e la casa automobilistica DPCA, in comproprietà con Stellantis e Dongfeng, hanno stipulato un accordo di trasferimento di capitale con Dongfeng volto a trasferire l’intero patrimonio di finanziamento automobilistico congiunto alla società cinese. In cambio, Stellantis ha detto che creerà una nuova struttura, chiamata Auto Finance Company (AFC).

La transazione proposta dovrebbe essere completata durante la seconda metà del 2022, in attesa dell’approvazione normativa, ha aggiunto la casa automobilistica. Nella sua nuova spinta per una maggiore redditività sotto il CEO Tavares, il gruppo automobilistico europeo risultante dalla fusione del produttore di Peugeot PSA e Fiat Chrysler Automobiles aveva precedentemente ristrutturato la propria attività di credito in Europa e negli Stati Uniti.

Insomma sicuramente si tratta di una notizia molto importante in vista del rilancio a cui punta il gruppo automobilistico che vuole migliorare la propria situazione in Cina, un mercato considerato come fondamentale per la futura crescita di Stellantis. Vedremo dunque cos’altro emergerà nelle prossime settimane a proposito della Cina per quanto concerne il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

