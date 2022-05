Alfa Romeo E-SUV: nuova ipotesi sul suo design

Nei prossimi anni la gamma di Alfa Romeo verrà stravolta con una serie di novità davvero interessanti. Una delle più attese è sicuramente Alfa Romeo E-SUV. Questa vettura sarà la nuova top di gamma dello storico marchio milanese, un modello che per forza di cose dovrà racchiudere in se il meglio di Alfa Romeo in termini di eleganza, lusso, sportività, design, meccanica, prestazioni, innovazione, tecnologia e piacere di guida.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della futura top di gamma del Biscione Alfa Romeo E-SUV

Alfa Romeo E-SUV, che secondo alcuni si chiamerà castello secondo altri invece avrà un nome mai fatto fino a questo momento, stupirà molti. Con questa auto infatti la casa automobilistica del Biscione proverà a dare serio filo da torcere ad avversari agguerriti quali, Audi, BMW, Mercedes, Lotus, Range Rover etc.

Questa vettura inoltre sarà per forza di cose la chiave per accedere al segmento premium dei mercati auto più importanti del mondo. Di conseguenza dovrà essere una vettura perfetta sotto tutti i punti di vista. L’auto sorgerà sulla piattaforma STLA Large di Stellantis ma utilizzerà alcuni elementi unici come le sospensioni e il volante di Giorgio per offrire ai suoi clienti il piacere di guida tipico di una vettura di Alfa Romeo.

Secondo quanto riferito, il grande SUV elettrico di Alfa Romeo sarà probabilmente posizionato come rivale di fascia alta di alcuni tra i SUV più lussuosi presenti sul mercato. Dal punto di vista della dinamica di guida e del design si dice che questa auto possa essere focalizzata sulla nuova Lotus Eletre. Esso potrebbe quindi fondere elementi di legacy ICE e piattaforme EV su misura, al fine di differenziarsi dagli altri SUV elettrici del gruppo Stellantis.

Al momento sono ancora tanti i dubbi relativi sul futuro Alfa Romeo E-SUV. Ad esempio non sappiamo dove verrà costruito, quanto costerà, come si chiamerà e che tipo di vettura sarà. Tuttavia sappiamo che sarà votato alla sportività ed infatti non avrà versioni a 7 posti.

Inoltre sappiamo anche che il suo rivale numero uno sarà BMW X5, come specificato dal CEO Imparato. Sicuramente già a partire dai prossimi mesi a proposito di questo modello trapeleranno molti altri dettagli.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: le vetture di ieri protagoniste a Villa d’Este Style One Lake One Car

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!