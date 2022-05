Citroen: marchio leader in Portogallo ad aprile

Citroën è stata, ad aprile, il marchio leader nel mercato nella gamma di Veicoli Passeggeri (VP) e Veicoli Commerciali Leggeri (LCV) in Portogallo. Avendo immatricolato un totale di 1.432 unità in questo quarto mese del 2022 (secondo i dati ACAP), la casa automobilistica francese, che fa parte del gruppo Stellantis, ha raggiunto una quota di mercato del 10,12 per cento, 1,44 punti percentuali in più rispetto a quella ottenuta esattamente un anno fa (8,68 per cento).

Citroen: ottimi risultati ad aprile in Portogallo per il marchio francese

In particolare, nelle vendite di aprile, Citroën ha occupato un posto nella top-3 di entrambi i mercati, essendo stato il 3° marchio più venduto nel settore delle autovetture, con 1.155 unità e una quota del 9,30 per cento (+1,12 per cento rispetto ad aprile 2021), e il 2° più venduto nel mercato dei Light Commercial, con 277 unità, per una quota del 15,96 per cento (+4,69 per cento) contro la quota dell’11,27 per cento raggiunta un anno fa.

I modelli più venduti del marchio transalpino in Portogallo ad aprile sono stati la C3 (593 unità), la C4 (269) e la C3 Aircross (248). Nel settore dei veicoli commerciali leggeri, il best seller in Portogallo nell’aprile 2022 è stato il Berlingo Van (237 unità), un modello prodotto presso lo Stellantis Production Center di Mangualde.

Con un’ampia gamma perfettamente adattata alle nuove esigenze dei clienti, Citroën si distingue anche per la sua strategia di mobilità elettrificata in questo periodo di transizione energetica, con la particolarità dell’elettrico ë-C4 (60 unità vendute ad aprile) che ha assorbito il 22,3 per cento del volume della gamma di C4, un modello che incarna l’ambizione di Citroën di guidare il mercato delle berline compatte elettriche a batteria (BEV).

