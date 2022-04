Citroen: in futuro auto elettrica da meno di 20 mila euro

Citroen in futuro punterà forte sulle auto elettriche come del resto ogni altro brand facente parte del gruppo Stellantis che entro il 2030 elettrificherà completamente le gamme dei suoi marchi in Europa. La casa automobilistica francese al pari di Fiat punterà su auto elettriche low cost.

Una Citroen elettrica da meno di 20 mila euro potrebbe debuttare nel 2023

Nel corso di una recente intervista rilasciata ad alcuni media francesi, il numero uno di Citroen, Vincent Cobée ha dichiarato che nei prossimi anni, forse già nel corso del 2023, la sua casa automobilistica porterà sul mercato una nuova auto elettrica, una sorta di piccola C3, con un prezzo di partenza inferiore ai 20 mila euro.

Questo significherebbe che Citroen punterebbe in futuro a fare concorrenza a vetture quali Dacia Spring proponendo sul mercato un’auto più economica ad esempio della Renault Twingo elettrica. Dunque la casa automobilistica transalpina insieme a Fiat sarà il marchio con cui il gruppo Stellantis cercherà di rendere le auto elettriche accessibili a tutti con un rapporto qualità prezzo piuttosto elevato.

Questa tra l’altro non sarebbe nemmeno l’unica auto elettrica a meno di 20 mila euro che i francesi proporranno in futuro. Infatti le previsioni sono quelle di lanciare una intera famiglia di auto elettriche a basso costo per il nostro continente.

Una strategia simile a quella di Fiat che nei prossimi anni lancerà una nuova famiglia di auto elettriche che come design si ispirerà alla concept car Fiat Centoventi con presenze nei segmenti B e C del mercato e che dovrebbe garantire prezzi molto concorrenziali. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno da Citroen nei prossimi mesi a proposito di ciò.

Ti potrebbe interessare: Citroën C3 Aircross: la vettura della casa francese viene proposta a 250 euro al mese con anticipo zero anche ad aprile

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!