Ferrari SP48 Unica: svelata la one-off su base F8 Tributo

Ferrari ha svelato poco fa la sua ultima one-off realizzata dal Centro Stile Ferrari e appartenente al programma Special Projects (Progetti Speciali – SP). Basata sulla Ferrari F8 Tributo e alimentata dallo stesso motore V8 biturbo da 3.9 litri da 720 CV e 770 Nm di coppia massima, la nuova Ferrari SP48 Unica propone un design realizzato su misura e modifiche aerodinamiche per offrire un look sportivo e dinamico davvero unico.

Dal punto di vista estetico, le linee fisse e l’atteggiamento aggressivo sono un’influenza inconfondibile della F8 Tributo. Per poter ottenere il suo profilo anteriore a forma di freccia, però, la SP48 Unica ha richiesto un completo ripensamento di diverse zone come i fari anteriori e i fanali posteriori, questi ultimi presi in prestito dalla Roma.

Ferrari SP48 Unica: ecco la nuova one-off ad alte prestazioni del cavallino rampante

Il reparto Modelleria, e in particolare i loro innovativi prototipi 3D e le tecniche di modellazione procedurale-parametrica, è stato determinante nel progettare la forma alla Ferrari SP48 Unica.

Per la nuova one-off del cavallino rampante, questo avanzato processo produttivo ha consentito ai designer del Centro Stile Ferrari e agli ingegneri di Maranello di ridisegnare completamente la griglia frontale e le prese d’aria del motore. Il risultato sono griglie 3D perfette che sembrano scolpite da una forma solida per creare un senso di continuità e fluidità dinamica.

Dall’esterno, non c’è dubbio sulla quantità di ricerca stilistica che è stata dedicata alla SP48 Unica. Il sofisticato gioco di simmetrie e le linee che si intersecano è forse più visibile nella sezione centrale del tetto, che comprende una rappresentazione grafica delle prese d’aria incastonate nella parte posteriore del cofano motore in fibra di carbonio, prima dell’alettone.

Altrove, il suggestivo effetto visiera del frontale è ulteriormente accentuato dalla riduzione delle dimensioni dei finestrini laterali e dall’eliminazione del lunotto posteriore, evidenziando la possente muscolosità della one-off che sembra scolpita da un unico blocco di metallo.

L’abitacolo

L’abitacolo è invece stato ripreso quasi completamente dalla F8 Tributo, ad esclusione del lunotto posteriore. È stato profuso un meticoloso lavoro di sviluppo per ottenere la perfetta combinazione di colore e finiture per riflettere la personalità elegante, sportiva e aggressiva della Ferrari SP48 Unica.

L’alcantara nera al laser, appositamente sviluppata, copre i sedili e la maggior parte del rivestimento dell’abitacolo, con scorci di tessuto arancione rossastro iridescente che sia abbina al colore esterno. La fibra di carbonio opaca infonde ulteriormente all’abitacolo un senso di tecnicità ed esclusività, il tutto completato da inserti in grigio canna di fucile.

Naturalmente, il design non va a scapito delle prestazioni e la SP48 Unica non ha perso nulla dell’anima corsaiola e della vocazione per la velocità della F8 Tributo. Il design termo-fluidodinamico è stato affinato e perfezionato per offrire un migliore equilibrio aerodinamico che riduce la resistenza complessiva del 12%.

Grandi modifiche sono state apportate anche alle prese d’aria per i flussi di raffreddamento del motore sul paraurti anteriore e sotto lo spoiler posteriore. Ognuna presenta una griglia procedurale profonda e ogni sezione è ancorata in modo ottimale per massimizzare la quantità d’aria che passa.

La configurazione della one-off ha inoltre consentito agli ingegneri di individuare una un’aspirazione dell’intercooler immediatamente dietro i finestrini laterali, che a sua volta consentito loro di ridurre le dimensioni delle prese d’aria sulle fiancate. Infine, lo sbalzo posteriore più lungo della Ferrari SP48 Unica riduce l’aspirazione dell’aria del tetto, aumentando il carico aerodinamico posteriore.

