Citroën C4 Cactus amplia la sua quota di mercato tra i SUV

Nonostante le sfide imposte dal mercato, la Citroën C4 Cactus continua ad ottenere prestazioni solide per tutto il 2022 in Brasile.

Nei primi quattro mesi del 2022, il SUV del marchio francese ha aumentato le proprie vendite di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa crescita, in contrasto con l’andamento del segmento e del settore, ha fatto raddoppiare la quota di mercato della C4 Cactus sul mercato totale, oltre ad ampliare dell’82% la sua quota di mercato tra i SUV compatti.

Citroën C4 Cactus: le vendite sono aumentate di quasi il 50% nel primo quadrimestre del 2022

Edgard Alexandrino, direttore commerciale di Citroën Brasile, ha detto che i solidi dati di vendita ottenuti dalla Citroën C4 Cactus mostrano che continua a soddisfare le richieste di un cliente sempre più esigente, che cerca il miglior rapporto qualità/prezzo in un’auto moderna, efficiente, bella e performante in qualsiasi versione.

Le vendite del SUV si aggiungono alle solide prestazioni ottenute dalla gamma di veicoli commerciali leggeri di Citroën, facendo aumentare le vendite del marchio del 35% nei primi quattro mesi del 2022 rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo, la partecipazione di Citroën al settore è aumentata del 35%.

Anche gareggiando in un segmento competitivo come quello dei B-SUV, Citroën continua a conquistare il suo spazio tra i brasiliani, consentendo una crescita costante per tutto il 2022, ha dichiarato Alexandrino. Il marchio prepara tre importanti lanci per i prossimi tre anni attraverso il progetto C-Cubed.

La prima grande novità è la nuova Citroën C3, che presto arriverà sul mercato per stabilire nuovi parametri di riferimento nel segmento. L’innovativa hatch con caratteristiche da SUV è protagonista di una web series inedita che mostra l’importanza dell’ingegneria brasiliana nello sviluppo di un modello preparato appositamente per il mercato sudamericano.

La C3 è una vettura tecnologica, versatile e confortevole

Parliamo di un modello progettato per soddisfare le principali esigenze dei consumatori brasiliani e sudamericani attraverso delle caratteristiche importanti che sono molto apprezzate da questi clienti, come tecnologia, versatilità e comfort.

Uno dei punti di forza della nuova C3 è il suo spazio interno per differenziarsi nel segmento di appartenenza. Questo perché la casa automobilistica francese ha progettato la vettura pensando ai SUV, con proporzioni un po’ verticali e davvero uniche, ampliando il suo spazio interno e tenendo conto delle aspettative dei clienti brasiliani.

La sua piattaforma, con un ottimo passo, offre un’ottima abitabilità interna e spazio abbondante per cinque persone. Gli occupanti dei sedili posteriori hanno uno dei migliori spazi per le gambe del segmento.

La Citroën C3 è un’auto moderna e versatile, ideale per i clienti che cercano un’alternativa autentica e originale da utilizzare quotidianamente e nei weekend. Viene fornita con pratici vani portaoggetti e uno dei bagagli più spaziosi del segmento. I comandi al volante offrono invece un vero comfort in termini di ergonomia e sicurezza.

La connettività rappresenta un altro punto forte nel design della nuova vettura, progettata per facilitare la vita quotidiana ai consumatori. A bordo troviamo il Citroën Connect con display touch da 10 pollici che consente il mirroring 100% wireless dello smartphone e supporta il riconoscimento vocale attivo tramite il volante.

