Nuova Citroën C3: partita la produzione a Porto Real

La visita di Carlos Tavares, CEO di Stellantis, e di altri direttori allo stabilimento di Porto Real (Rio de Janeiro) ha segnato l’inizio della produzione in serie della nuova Citroën C3. Il nuovo modello della casa automobilistica francese sarà il primo di una famiglia composta da tre auto progettate per il Brasile e altri paesi sudamericani.

La vettura è stata sviluppata nella regione grazie al lavoro di un team multiculturale e dipendenti provenienti da Brasile, Argentina, Francia e altri paesi. Con molta versatilità e personalità, la nuova C3 raggiungerà presto il mercato brasiliano e sudamericano con caratteristiche molto interessanti, come l’’ottima altezza da terra, una posizione elevata per il guidatore, il comfort caratteristico proposto da una Citroën e uno dei migliori spazi interni del segmento.

Nuova Citroën C3: a Porto Real è partita la produzione della nuova hatch

Il suo design è stato attentamente studiato per offrire un veicolo di grande qualità, connettività e soprattutto conveniente nel segmento B delle hatch. Antonio Filosa, presidente di Stellantis Sud America, ha dichiarato che la nuova Citroën C3 rappresenta un grande orgoglio per l’intero team sudamericano, che ha svolto un ruolo enorme nella progettazione e nello sviluppo di questo veicolo globale e lo ha fatto con maestria.

Si tratta di uno dei più importanti lanci presenti nella strategia C-Cubed riservata alla regione ed è già stato supportato dalle sinergie promesse da Stellantis. Filosa è certo che la nuova C3 accelererà la crescita di Citroën in Sud America.

Alla base dell’auto c’è la modernissima piattaforma CMP (Command Modular Platform) che porterà alla nascita del primo veicolo Stellantis prodotto in Brasile ad utilizzarla. Questo pianale è riconosciuto in tutto il mondo per modernità, modalità e alta flessibilità e può essere impiegato nei veicoli di segmento B e C.

Vincent Cobée, CEO di Citroën, ha affermato che la nuova C3 illustra perfettamente la strategia di internazionalizzazione del marchio francese. Cobée ha affermato che essere in Brasile per assistere all’inizio della produzione in serie e vedere quanto è straordinario questo veicolo, lo ha reso enormemente felice e fiducioso in tutto ciò che rappresenta e porterà al marchio in Sud America.

Si tratta del primo veicolo appartenente alla famiglia C-Cubed. Una hatch spettacolare, versatile, connessa e che offre un comfort senza pari, ha dichiarato il CEO. La combinazione dell’identità Citroën con la produzione locale renderà sicuramente la nuova Citroën C3 un’opzione conveniente e molto competitiva per i mercati brasiliano e sudamericano.

Lo stabilimento di Porto Real ha subito un’importante trasformazione industriale e tecnologica per accogliere la nuova piattaforma attraverso investimenti per oltre 220 milioni di R$ (39,4 milioni di euro). Tra le novità applicate, c’è l’installazione di nuovi robot, oltre a un processo multiuso e flessibile senza precedenti che consentirà la produzione della nuova C3 e favorirà anche gli attuali modelli prodotti all’interno di questo impianto.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!