Fiat Fastback: il SUV sta per debuttare

Fiat Fastback dovrebbe essere il nome del futuro modello che la principale casa automobilistica italiana ha intenzione di portare sul mercato in Brasile e poi nel resto dell’America latina nel corso dei prossimi mesi. A proposito del debutto di questo modello, nelle scorse ore importanti novità sono arrivate. Nel corso di un’intervista rilasciata alla stampa brasiliana, Il numero uno di Fiat in Brasile, Herlander Zola ha confermato che ormai manca davvero poco al debutto del futuro SUV Coupé.

Entro due mesi Fiat Fastback dovrebbe essere presentato

La sua presentazione infatti dovrebbe avvenire entro un paio di mesi. Fiat Fastback sarà ispirato alla concept car omonima che la casa automobilistica italiana mostrò al mondo intero nel 2018 in occasione di una famosa edizione del salone dell’auto di San Paolo. La vettura avrà però dimensioni diverse rispetto alla concept car, come anticipato da Herlander Zola.

Sempre secondo il dirigente di Fiat, il SUV coupé avrà versioni nella stessa fascia di prezzo degli altri prodotti di Stellantis, proprietaria della Fiat. Questa sovrapposizione include la Jeep Renegade, attualmente venduta tra R $ 123.908 e R $ 164.136. “Per quanto riguarda la Renegade, il nuovo SUV Fiat avrà un carattere più sportivo e urbano”. In questo modo, il prossimo SUV del produttore italiano sarà posizionato sopra il Pulse, che oggi parte da R $ 89.990 e raggiunge R $ 125.590.

Senza entrare nei dettagli, Herlander Zola aggiunge che la Volkswagen Nivus, un altro SUV in stile coupé, sarà uno dei suoi principali contendenti sul mercato. Con queste informazioni, aggiunte a quanto già sapevamo, possiamo dire che il secondo SUV di Fiat, ancora senza nome, ricoprirà il ruolo della coupé Pulse, con la quale condividerà una base meccanica e strutturale.

Ciò significa che, ad eccezione di alcuni dettagli stilistici, Fiat Fastback sarà essenzialmente identico al Pulse fino al montante centrale, ma con una carrozzeria allungata dopo le ruote posteriori per ampliare la capacità del bagagliaio e fornire un aspetto più sportivo, con un tetto piano curvato nella parte posteriore. Non a caso, è la stessa formula utilizzata dalla Volkswagen con la Nivus.

Secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile, il passo sarà lo stesso della Pulse (2,53 m), il che significa uno spazio simile per i passeggeri. Il bagagliaio invece dovrebbe offrire più spazio rispetto ai 525 litri della Fiat Cronos.

