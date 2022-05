Jeep Meridian: la casa americana punta a raddoppiare le vendite

Jeep è destinata a raddoppiare i suoi volumi in India grazie al lancio del SUV premium di nuova generazione, Jeep Meridian. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis punta a una posizione di leadership nel segmento dei SUV di grandi dimensioni con un prezzo superiore a Rs 20 lakh.

Jeep Meridian: con il nuovo modello la casa americana punta a raddoppiare le vendite

Jeep Meridian, il suo primo SUV di segmento D di Jeep, è stato sviluppato con oltre l’82% di contenuto locale, progettato per entrare a far parte del crescente segmento dei SUV premium indiani. Con l’aggiunta della nuova Meridian, le vendite di Jeep in India potrebbero superare le 25.000-30.000 unità all’anno.

Il lancio del D-SUV fa parte di un piano di investimenti da 250 milioni di dollari avviato da Stellantis in India nel 2021, che prevede l’introduzione di quattro nuovi modelli prodotti localmente nel paese. Roland Bouchara, CEO e MD, Stellantis India, afferma che Jeep continua a operare con ottimi risultati nei segmenti in cui opera. La Jeep Meridian fa parte dell’offensiva di prodotti Jeep pianificata per l’India.

“Abbiamo una quota di mercato superiore al 70 per cento nel segmento C premium con Jeep Compass e una chiara leadership nel segmento dei SUV premium lifestyle con Jeep Wrangler. La mia aspettativa non è diversa per la Jeep Meridian, che si prevede conquisterà una quota di mercato significativa nel segmento dei SUV premium a 3 file”, ha aggiunto Bouchara.

Dopo aver introdotto la nuova Compass nel 2021 e la Wrangler, Jeep lancerà Meridian a maggio, seguita dalla Grand Cherokee prodotta localmente, rendendo l’India l’unica base al mondo, al di fuori degli Stati Uniti d’America, dove la casa americana produce 4 modelli sottolineando l’importanza strategica del luogo. Con l’introduzione della rinnovata Compass, Jeep è stata in grado di riportare il numero di vendite mensili in India del suo primo modello prodotto localmente a oltre 1000 da 700-800 dell’anno scorso.

