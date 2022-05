I SUV Jeep 4xe sono un successo: ottimi riscontri ad aprile

Continua, in Italia, il successo dei SUV Jeep Plug-In Hybrid noti con la denominazione 4xe. È infatti un autentico dominio anche ad aprile con il mercato dei Low Emission Vehicle (LEV) che permettono di realizzare una quota record ovvero superiore al 20% del mercato destinato alle versioni elettrificate ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid. Ciò significa dunque che in Italia più di un veicolo a basse emissioni su cinque è proprio un SUV a marchio Jeep nella caratterizzazione 4xe.

Va detto che oggi i moderni clienti di Jeep tendono a preferire una tecnologia più moderna e sostenibile, ma anche innovative soluzioni d’acquisto: il mese di aprile appena trascorso ha infatti sottolineato la centralità di strumenti come quelli rappresentati dalla possibilità di effettuare vendite online, sulla base di un processo intuitivo e flessibile. Circa 600 nuovi clienti hanno infatti scelto di acquistare il proprio nuovo SUV Jeep sulla piattaforma digitale che condensa il meglio dell’esperienza virtuale e di quella tradizionale. In questo nuovo processo che consente di intercettare e soddisfare le nuove esigenze di mobilità è cruciale il contributo della rete dei concessionari, sempre al centro del processo di acquisto e consegna e dell’assistenza durante l’esperienza di utilizzo.

La famiglia di SUV Jeep 4xe comprende Renegade, Compass e Wrangler: presto arriverà anche Gran Cherokee

Grazie alla tecnologia Plug-In Hybrid, i modelli Jeep 4xe rappresentano i SUV Jeep più performanti e divertenti della gamma, perfettamente integrati nelle prerogative del claim “Go Anywhere, Do Anything”. Allo stesso tempo sono veicoli ideali per essere guidati ogni giorno in città, grazie alla tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni di CO2 e con un’autonomia urbana di circa 50 chilometri in elettrico. A bordo di Jeep Renegade, Jeep Compass e Jeep Wrangler, dunque, il divertimento diventa efficiente ora con una più importante attenzione per l’ambiente.

Parallelamente al successo dei modelli 4xe di Jeep, prosegue la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità ancora più sostenibile che prevede il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade che si vanno ad aggiungere all’offerta delle attuali 4xe Plug-In Hybrid. Con l’introduzione dei nuovi modelli e-Hybrid, infatti, il costruttore americano di casa Stellantis offre ai clienti un’ulteriore possibilità di avvicinarsi alla gamma elettrificata compiendo un ulteriore passaggio nel processo di elettrificazione.

