Nuova Opel Manta 2025: nuova ipotesi sul design

La nuova Opel Manta farà parte della futura gamma della casa automobilistica tedesca. La notizia è ormai ufficiale in quanto è stato lo stesso numero uno di Opel, l’amministratore delegato Uwe Hochgeschurtz ad averla confermata nelle scorse settimane. La vettura però non avrà nulla a che vedere con il mitico modello che negli scorsi decenni ha fatto parte della gamma dello storico marchio teutonico.

Infatti la nuova Opel Manta tornerà nelle vesti di crossover elettrico lunga circa 470 cm. La vettura sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. L’auto arriverà sul mercato nel corso del 2025, anche questo è stato confermato dal massimo dirigente di Opel nelle scorse settimane.

Mettendo in pista il progetto Manta, Opel sta in qualche modo risolvendo il problema relativo alla sostituzione di Opel Insignia che ormai è giunta alla fine della sua carriera. Citroën ha appena inaugurato questa tendenza aggiungendo il suffisso X all’ultima generazione di C5. Anche l’attuale Peugeot 508 dovrebbe gradualmente eclissarsi a favore della Peugeot 408 Crossover. Dunque anche Opel sembra seguire la stessa strada delle sue sorelle di Stellantis.

La nuova Opel Manta che potrebbe partire da un prezzo di 50 mila euro avrà solo motori elettrici. La vettura della casa tedesca sorgerà sulla nuova piattaforma STLA Medium. Il futuro derivato 100% elettrico della piattaforma EMP2 V3 promette capacità della batteria che vanno da 87 a 104 kWh per arrivare fino a 700 km.

I loro tempi di ricarica lampo permetteranno di recuperare 32 km di autonomia al minuto. Sul lato motore sono previsti inizialmente propulsori da 170 a 245 CV, ma si dice che successivamente possa arrivare una versione da 450 CV.

Qui vi mostriamo l’ultimo render relativo all’aspetto di questo modello che si basa su quanto specificato fino ad ora dai dirigenti della casa tedesca a proposito di questa futura auto. Vedremo a proposito di questo atteso modello di Opel cos’altro trapelerà nel corso dei prossimi mesi.

