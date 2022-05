Alfa Romeo: vendite in leggero calo ad aprile in Italia

In attesa del debutto in concessionaria dell’Alfa Romeo Tonale, già ordinabile nella versione di lancio Edizione Speciale, Alfa Romeo chiude con vendite stabili il mese di aprile in Italia. Il rilancio del marchio è sempre più vicino. Il nuovo Tonale, infatti, garantirà a breve una netta crescita delle vendite del marchio. Nel frattempo, Alfa Romeo continua a viaggiare su di una media leggermente inferiore alle 1.000 unità vendute al mese sul mercato italiano che, pur restando il primo mercato europeo del brand, sta facendo segnare risultati decisamente negativi. Vediamo i dati di aprile:

Alfa Romeo: solo un leggero calo ad aprile, lo Stelvio copre il 95% delle vendite

Il mercato italiano delle quattro ruote ha fatto segnare un vero e proprio crollo nel corso del mese di aprile, con le immatricolazioni che registrano un calo del -33% nel confronto con il mese di aprile dello scorso anno. Nel frattempo, Alfa Romeo chiude il mese con 932 unità vendute ed una riduzione delle vendite del -4,6%. Complessivamente, Alfa Romeo ha venduto appena 45 unità in meno nel corso del mese di aprile appena terminato rispetto allo scorso anno facendo segnare una quota di mercato dello 0,96%.

Da segnalare che la gamma Alfa Romeo è oramai rappresentata dal solo Alfa Romeo Stelvio. Il SUV della casa italiana, infatti, ha raggiunto un totale di 884 unità vendute nel corso del mese di aprile, coprendo quasi il 95% delle vendite complessive del brand nel corso del mese appena concluso. Da notare, inoltre, che il SUV fa segnare anche un miglioramento del +32% delle vendite nel confronto tra aprile 2021 e aprile 2022 caratterizzandosi come uno dei modelli più venduti del suo segmento.

Nel parziale annuo, ovvero nel periodo compreso tra gennaio ed aprile, Alfa Romeo ha venduto un totale di 3.088 unità in Italia. Questo dato è sensibilmente più basso rispetto a quello dello scorso anno. Le vendite di Alfa Romeo, infatti, sono in calo del -23,2% su base annua in Italia. Per il marchio si registra una quota di mercato dello 0,71%. Da notare che il risultato ottenuto da Alfa Romeo è in linea (anche leggermente migliore) rispetto a quello dell’intero mercato italiano, in calo del -26% dopo i primi quattro mesi dell’anno.

Ancora una volta, a guidare le vendite di Alfa Romeo in Italia c’è l‘Alfa Romeo Stelvio. Il SUV di segmento D della casa italiana ha totalizzato 2.745 unità vendute nel corso dei primi quattro mesi dell’anno in corso. Per il SUV si registra un miglioramento del +19% delle vendite rispetto ai dati raccolti lo scorso anno. Da notare, inoltre, che lo Stelvio copre l’88% delle vendite complessive di Alfa Romeo in questo primo quadrimestre del 2022.

I dati di vendita di aprile ci confermano il buon momento dello Stelvio oltre che la scarsa rilevanza della Giulia, relegata ad una nicchia del mercato delle quattro ruote in Italia. Per un rilancio e per tornare stabilmente al di sopra di quota 1.000 unità vendute sarà necessario attendere il debutto dell’Alfa Romeo Tonale. Il debutto in concessionaria del SUV è programmato per il mese di giugno.

Dal secondo semestre dell’anno, il nuovo Tonale riuscirà, senz’altro a dare un impatto positivo sulle vendite. Nel corso dei prossimi giorni vedremo come stanno andando i risultati di Alfa Romeo nel resto d’Europa. In diversi mercati, Alfa Romeo ha mostrato piccoli segnali di ripresa ma, ancora una volta, sarà necessario attendere il Tonale per un cambio di marcia.

