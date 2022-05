Fiat continua a guidare il mercato brasiliano per il 16° mese consecutivo

Anche ad aprile, Fiat è leader del mercato brasiliano. Questa volta, però, ha raggiunto un nuovo record: il Fiat Pulse è stato il SUV più venduto nel paese. È la prima volta che il marchio è riuscito ad ottenere questa impresa nella categoria SUV. Inoltre, il nuovo Strada ha continuato ad essere il veicolo più commercializzato nel Paese.

A fine aprile, il brand italiano ha raggiunto il 25,1% di quota di mercato, con un incremento di 3,7 punti percentuali rispetto al mese precedente. Sono state immatricolate 34.372 unità, oltre 13.000 in più rispetto al secondo classificato. Tutti questi numeri collocano Fiat nella leadership del mercato per il 16° mese consecutivo.

Fiat: oltre 34.000 esemplari immatricolati ad aprile in Brasile

Un successo sin dal suo lancio, il nuovo Fiat Strada continua ad essere il veicolo più venduto nel paese con 7.983 immatricolazioni registrate, il 5,8% della quota di mercato totale. Ha persino superato il proprio record nel segmento, con un’impressionante 99,5% del segmento.

Un altro momento clou del mese è un’impresa senza precedenti di Fiat, che per la prima volta è stato il SUV più venduto nel paese. Il Pulse ha finito per guidare il segmento delle utility sportive con 5522 unità vendute e una quota dell’11,2% in questa categoria. Inoltre, si è classificato quarto a livello nazionale, essendo la sua migliore performance da quando è stato lanciato.

Herlander Zola, senior vicepresidente di Fiat Sud America, ha detto che aprile è stato un mese speciale per Fiat. Oltre a continuare a guidare il mercato nazionale, con il veicolo più venduto in Brasile e cinque modelli nella classifica dei dieci best seller del Paese, Fiat ha fatto la storia anche con il Pulse. È stato la prima volta che Fiat aveva un SUV ai vertici del segmento. Il Pulse è nato per essere un nuovo punto di riferimento nella categoria degli Sport Utility.

Fiat ha occupato la metà dei primi 10 modelli più venduti nel paese. La buona performance della casa automobilistica torinese si è estesa anche ad altri modelli, come la Mobi al terzo posto con 5911 unità immatricolate (4,3% di quota di mercato), l’Argo, che si è assicurata il sesto posto con 5488 immatricolazioni (4,0% di quota di mercato) e il Toro che ha chiuso all’ottavo posto con 5108 esemplari venduti (3,7% di quota di mercato).

In termini di segmento di mercato, Fiat ha incrementato la propria quota e ha mantenuto il predominio nella leadership delle hatch con il 32,1%, in crescita di 4 punti percentuali rispetto a marzo. Lo stesso è accaduto con i pick-up: 55,8% di quota di mercato e una crescita di 1,7 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!