Fiat Pulse in lotta con Mobi per il podio delle auto più vendute

Fiat Pulse inizia a ingranare in Brasile. Vi avevamo detto ieri che il SUV compatto ha ottenuto ad aprile il suo miglior mese di sempre e ha così toccato quota 20 mila immatricolazioni da quando è stato lanciato. A soli due giorni dalla fine del mese il SUV della principale casa automobilistica italiana oltre ad essere il modello più venduto nella sua categoria è anche in lotta per il podio nella classifica generale delle auto più vendute in Brasile.

Fiat Pulse in lotta per il podio delle auto più vendute in Brasile nel mese di aprile

Ancora una volta al primo posto troviamo Fiat Strada con 7.521 immatricolazioni registrate fino al 28/04. Il pick-up di Fiat si è già assicurato quasi 1.300 unità di vantaggio rispetto alla Hyundai HB20 che è seconda al terzo posto in lotta Fiat Pulse e Mobi. La city car è per adesso terzo con 5.571 unità immatricolate.

Il SUV compatto lanciato ad ottobre ha già raccolto 5.236. Anche la Fiat Argo (5.009 unità immatricolate) non sembra ancora completamente fuori dai giochi per un posto sul podio. Insomma continua in Brasile il dominio della principale casa automobilistica italiana che piazza 4 modelli tra i primi 6 più venduti. Ma nella top ten trova spazio anche il pickup compatto Fiat Toro in ottava posizione.

Fiat Pulse fino ad ora aveva avuto il suo miglior mese a dicembre 2021. Ad aprile però il modello ha nettamente migliorato il numero di vendite rispetto ai mesi precedenti. Ricordiamo che secondo le attese di prima del debutto questo SUV sarebbe dovuto essere uno dei modelli più venduti in assoluto. Al momento tra i SUV la prima posizione è già sua. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. Ricordiamo inoltre che questo modello di recente è stato messo in vendita anche in Argentina e altri mercati dell’America Latina.

