Fiat Cronos HGT: annunciato il prezzo della limited edition

Cronos, arriva una edizione limitata di 550 unità basata sulla versione Precision della berlina di successo. Si tratta della nuova interpretazione della Fiat Cronos HGT, modello molto apprezzato nei Paesi dall’America Latina.

Fiat Cronos HGT: svelato il prezzo della versione speciale per i Paesi dell’America Latina

Per soddisfare la sete di novità della clientela, la principale casa automobilistica italiana amplia, dunque, il portafoglio prodotti. La Fiat Cronos HGT Precision in edizione limitata da 550 esemplari si distingue per le finiture esterne nere, i loghi Fiat e il badge posteriore HGT, la griglia anteriore e gli specchietti laterali nero pianoforte, le maniglie delle portiere in tinta carrozzeria, i nuovi cerchi in lega da 17″ multirazza, lo spoiler posteriore sulla parte superiore baule e il tetto nero pianoforte.

La caratterizzazione estetica è, dunque, uno dei principali fattori di richiamo. Data la scarsa disponibilità, riscuoterà senz’altro interesse tra gli appassionati. Che vedranno nell’auto l’occasione ideale per distinguersi e mostrare ai propri amici di avere una autentica rarità, senza dover spendere per questo una fortuna.

Gli interni si distinguono per il nuovo tetto nero abbinato a rivestimenti in ecopelle e speciali tappeti HGT per conferire maggiore raffinatezza. Il pannello frontale, abbinato in nero e grigio con applicazioni cromate, equipaggia i noti sistemi multimediali Uconnect, il quadro strumenti con display digitale e anche il climatizzatore automatico.

La dotazione dell’abitacolo si completa, poi, con: la regolazione del volante in altezza e profondità; la telecamera di retromarcia; la connettività coi sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto; la regolazione elettrica degli specchietti con ripiegamento automatico e luce di accesso; il meccanismo di allarme pressione pneumatici e allarme perimetrale.

In termini di sicurezza, è dotata di due airbag, controlli di stabilità e trazione, assistenza alla partenza in salita, freni ABS con distribuzione elettronica dei freni, ancoraggi ISOFIX nei sedili posteriori, appoggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti. Per quanto riguarda le motorizzazioni è confermata l’unità 1.8 L da 130 CV a 5.250 giri/min e 182 Nm di coppia motrice a 3.750 giri/min e un cambio manuale a 5 marce. Il prezzo al dettaglio suggerito è di 3.178.100 pesos argentini, poco meno di 26.150 euro al cambio attuale.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!