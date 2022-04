Sciopero metano auto dal 4 al 6 maggio: confermato

Infuria la battaglia dei carburanti. Sciopero metano auto dal 4 al 6 maggio: il motivo? Associazioni di categoria sul piede di guerra contro il Governo. Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano confermano l’astensione collettiva dall’erogazione dei servizi di distribuzione di gas naturale a uso autotrazione su base nazionale. Rispettando la fascia di garanzia giornaliera dalle ore 7 alle ore 9 del mattino.

Infatti, c’è la mancata azione da parte dell’Esecutivo in merito alle richieste di sostegno per il comparto, prima fra tutte la riduzione dell’IVA dal 22 al 5% (già accordata per gli usi industriali e civili).

Sciopero metano auto: quale target

Obiettivo: una riduzione del prezzo al consumo. L’impennata del costo del gas naturale, che da mesi si è abbattuta sul comparto e che si è acuita dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, ha reso insostenibile la situazione per addetti ai lavori e utenti. Addirittura, da un euro al kg, a due euro, tre euro, talvolta di più.

La filiera del metano per autotrazione conta, infatti, nel nostro Paese circa 20.000 addetti, oltre 1.500 punti vendita, 1.100.000 famiglie a basso-medio reddito, autotrasportatori e aziende di trasporto pubblico locale. Che hanno scelto il metano per la loro mobilità. C’è un 30% di biometano già distribuito in rete per uso autotrazione.

Prezzo del metano oggi

Oggi prezzo medio del metano auto risulta complessivamente in calo e si posiziona tra 2,046 e 2,327 (no logo 2,080). I prezzi praticati del GPL vanno da 0,848 a 0,872 euro/litro (no logo 0,853). Le accise sono state tagliate a benzina, diesel e GPL: metano invece escluso da qualsiasi misura.

Così, oltretutto, il GPL prende un bel vantaggio: può diventare più amato rispetto al metano. Con conseguenze sulle vendite di auto a gas: ci si orienta più verso il GPL rispetto al metano. Situazione quindi delicatissima.

Negli scorsi minuti, una news: nel decreto, di prossima emanazione, che prorogherà gli interventi già adottati sui carburanti, sarà inserito anche un taglio di circa 30 centesimi del prezzo di vendita del metano per autotrazione per il consumatore finale. L’intervento riguarderà sia l’Iva che le accise e la durata sarà allineata all’estensione della misura già prevista per benzina, gasolio e GPL.

