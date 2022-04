Nuova Alfa Romeo Giulia: il suo aspetto fa già discutere

Nel 2025 dovrebbe finalmente arrivare sul mercato la nuova Alfa Romeo Giulia. Sebbene manchino circa 3 anni o forse anche di più al suo debutto, fa già discutere quello che sarà l’aspetto della seconda generazione di questo celebre modello. Infatti nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato un render del sito Motor.es che provava ad ipotizzare una futura Giulia con un aspetto molto diverso dalla berlina attuale.

Fa già discutere l’aspetto della nuova Alfa Romeo Giulia a diversi anni dal suo debutto

La nuova Alfa Romeo Giulia era stata ritratta in questo render come una sorta di via di mezzo tra un crossover e una berlina. Questa immagine ha fatto storcere il naso a più di qualcuno tra i numerosi fan del Biscione e in tanti si sono detti sicuri che non sarà così la futura auto della casa automobilistica del Biscione. In realtà però di recente il CEO di Alfa Romeo Imparato ha fatto trapelare che il design di questa vettura con l’arrivo della nuova generazione potrebbe cambiare e non poco.

Si dice anche che la nuova Alfa Romeo Giulia possa incarnare una doppia anima con la presenza di una versione sportiness e una sportwagon. Quindi diciamo che questa del render che tanto ha fatto discutere sarebbe forse una sorta di versione sportwagon. Al momento comunque sono solo chiacchere in quanto lo stesso Imparato qualche settimana fa ha dichiarato che lo sviluppo della nuova Giulia era ancora in una fase embrionale. Quindi ci sarà tempo per discutere e capire cosa esattamente ci possiamo aspettare da questa auto.

Quello che è certo è che la nuova Alfa Romeo Giulia sorgerà sulla piattaforma STLA Large e sarà la prima auto dello storico marchio milanese ad arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Questa dovrebbe garantire un’autonomia di 700 km e avere varie gradazioni di potenza. La top di gamma Quadrifoglio anche se sarà elettrica non avrà nulla da invidiare al modello attuale e anzi quasi certamente migliorerà in maniera notevole le sue prestazioni.

