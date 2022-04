Nuova Alfa Romeo Giulia: sarà questo il suo design? [Render]

Si parla tanto di come sarà la nuova Alfa Romeo Giulia. Un nuovo interessante render è stato proposto dal sito Motor.es. Si tratta dell’opera dell’artista digitale Tobias Büttner che ha realizzato una Giulia con uno stile completamente diverso dal modello attuale. Questo render fa riferimento alle ultime voci relative a questa auto secondo cui il design rispetto al modello attuale sarà completamente stravolto.

Nuova Alfa Romeo Giulia: c’è chi immagina così la futura generazione del celebre modello del Biscione

La nuova Alfa Romeo Giulia perderebbe la sua caratteristica di berlina classica a 3 volumi per diventare una sorta di via di mezzo tra un crossover e una berlina rialzata.

Si tratta di un’ipotesi audace ma che non possiamo escludere dato che lo stesso CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha lasciato intendere di recente cambiamenti importanti per questo modello che addirittura potrebbe anche avere una doppia anima. Infatti accanto ad una versione sportiness potrebbe anche trovare spazio una station wagon.

La nuova Alfa Romeo Giulia diventerà completamente elettrica e sorgerà sulla piattaforma STLA Large. La vettura dovrebbe garantire prestazioni addirittura superiori al modello attuale. Si dice anche che molto probabilmente continuerà ad esistere una versione top di gamma Quadrifoglio. Il futuro modello sarà offerto con una potente batteria che avrà capacità comprese tra 87 e 104 kWh, con un’autonomia massima di 700 chilometri.

Il debutto di questo modello dovrebbe avvenire nel corso del 2025 anche se qualcuno ipotizza anche un primo debutto entro la fine del 2024. Dovrebbe essere dunque lei la prima auto ad essere prodotta da Alfa Romeo solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Vedremo dunque quali altre notizie arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.

