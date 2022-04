Jeep Meridian: gli ordini apriranno il 3 maggio

Jeep ha recentemente presentato il nuovissimo SUV a sette posti per il mercato indiano, Jeep Meridian. La nuova vettura è essenzialmente un derivato a tre file della Compass, ma con alcune novità aggiuntive. Nelle scorse ore la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha ufficialmente rivelato che gli ordini per la sua nuova auto inizieranno il 3 maggio 2022, mentre il lancio avverrà a giugno di quest’anno.

Jeep Meridian: il 3 maggio si apriranno gli ordini per il SUV in India, a giugno lo sbarco in concessionaria

La nuova Jeep Meridian è venduta in altre parti del mondo con il nome di Jeep Commander. Tuttavia, il SUV con specifiche per l’India ha ottenuto alcuni elementi inediti, inclusi i nuovi fari completamente a LED con DRL a LED integrati, nuovi cerchi in lega e paraurti rivisti. In termini di dimensioni, questo SUV a sette posti misura 4.769 mm di lunghezza, 1.859 mm di larghezza e 1.698 mm di altezza. Il SUV dispone di un passo di 2.782 mm.

Ad alimentare la Jeep Meridian sarà lo stesso motore diesel multijet a quattro cilindri da 2,0 litri che viene utilizzato anche sulla Compass. Le opzioni di trasmissione includeranno un cambio manuale a 6 marce e un cambio automatico a 9 marce con trasmissioni FWD e AWD. Jeep afferma che la Meridian raggiungerà una velocità massima di 198 km/h mentre potrà accelerare da 0 a 100 km/h in 10,8 secondi.

In termini di caratteristiche, la Jeep Meridian sarà ricca come la Compass. Inoltre, sarà disponibile con oltre 60 dispositivi di sicurezza, inclusi sei airbag di serie su tutte le varianti. Il lancio in India di questo SUV a sette posti avverrà a giugno di quest’anno e anche le consegne inizieranno nello stesso mese. Al momento del lancio, la nuova auto di Jeep rivaleggerà sul mercato con Toyota Fortuner, MG Gloster, Skoda Kodiaq, ecc.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass 2022: design, caratteristiche, motori, prezzi del celebre modello della casa americana

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!