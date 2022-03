Jeep Commander: continua la leadership nel segmento anche a marzo

Il Jeep Commander è arrivato sul mercato brasiliano con l’obiettivo di reinventare il segmento D dei SUV. Successo sin dalla fase di prevendita, il modello è leader nella categoria per il terzo mese consecutivo e sembra che marzo non sarà da meno.

Nella prima quindicina del mese, il Commander continua ad essere il numero uno del suo segmento. Inoltre, la sua quota di mercato continua a crescere. Infatti, nella prima metà di questo mese ha raggiunto la sua maggiore quota di mercato nel segmento dal suo lancio, con un impressionante 39%.

Jeep Commander: i primi 15 giorni sono stati molto positivi per il D-SUV in Brasile

Il lancio del Jeep Commander ha portato il segmento dei SUV a un livello successivo. Dal 2015, la categoria è rimasta stabile e senza crescite significative, ma qualcosa ha recentemente iniziato a cambiare. Nei primi due mesi del 2022, le immatricolazioni dei SUV di grandi dimensioni hanno rappresentato il 3,7% delle vendite di auto in Brasile. Questo equivale a un aumento di oltre il 130% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Everton Kurdejak, vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha dichiarato che il Commander è diventato la Jeep grande e sofisticata mai prodotta in Brasile. Per di più, il modello è riuscito a portare più espressività ed evidenza all’intero segmento dei D-SUV, come già accaduto con il lancio della Compass nella categoria dei C-SUV.

La tendenza è che le prestazioni rimangano positive poiché il modello continua ad essere molto ricercato e desiderato dagli acquirenti brasiliani. Il successo della prima Jeep sviluppata in Brasile è tale che, da dicembre (a pochi mesi dal lancio ufficiale avvenuto a fine agosto), ha praticamente raddoppiato le vendite rispetto ai suoi diretti concorrenti.

In totale, 7635 unità sono state già vendute in tutto il paese. Da segnalare, inoltre, il successo ottenuto delle prevendite, raggiungendo l’impressionante cifra di 2800 esemplari prenotati in sole sei ore.

Ricordiamo che il SUV di nuova generazione è disponibile in Brasile negli allestimenti Limited e Overland, entrambi con motori a benzina e diesel e con trazione anteriore nel primo e integrale nel secondo.

Sotto il cofano troviamo il GSE Turbo da 1.3 litri con potenza di 180 CV con alimentazione a benzina e 185 CV con etanolo e una coppia massima di 274 Nm per entrambe le versioni del powertrain. Accanto è presente una trasmissione automatica a 6 marce. La variante diesel, invece, viene offerta con il Multijet II da 2 litri da 170 CV e 378 Nm ed è abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti.

Tra le caratteristiche proposte di serie dal Jeep Commander abbiamo cruise control adattivo, sedili in pelle, climatizzatore bizona, fari full LED, cerchi in lega da 18”, controllo della trazione e della stabilità, sistema di infotainment con display da 10.25 pollici e tanto altro ancora.

