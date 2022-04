Ferrari richiama migliaia di supercar

Ferrari venerdì ha annunciato il richiamo dei modelli 458 e 488 a causa di un potenziale problema all’impianto frenante. Inizialmente, era stato annunciato che la società avrebbe richiesto l’ispezione di circa 2.200 veicoli dalla Cina. Più tardi, tuttavia, la stessa casa automobilistica ha confermato che il richiamo ha una portata globale.

“La sicurezza dei nostri clienti è una priorità”, ha affermato Ferrari, che ha adottato il provvedimento in accordo con Bosch, produttore del componente – il tappo del serbatoio del liquido dei freni – che potrebbe avere dei problemi. Il guasto comporterebbe la fuoriuscita di tale liquido e la conseguente riduzione dell’efficienza frenante.

Il richiamo riguarda 2.222 veicoli per un problema con il liquido dei freni, afferma un avviso dell’Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato (SAMR). Questa cifra è quasi il numero totale di auto vendute da Ferrari nella Cina continentale, Hong Kong e Taiwan negli ultimi tre anni, sulla base del rapporto annuale dell’azienda.

“I veicoli coperti da questo richiamo… potrebbero vedere un rischio maggiore di perdite di liquido dei freni, con conseguente riduzione delle prestazioni di frenata o guasti ai freni, ponendo un pericolo per la sicurezza”, ha affermato SAMR.

Il richiamo riguarda una parte delle auto importate della serie 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB e 488 Spider prodotte tra il 2 marzo 2010 e il 12 marzo 2019, ha affermato venerdì il regolatore.

Ha aggiunto che questi veicoli dovrebbero essere guidati con cautela e dovrebbero essere fermati immediatamente se appare una spia di avvertimento di basso livello del liquido dei freni.

La Ferrari sostituirà gratuitamente le parti problematiche per le auto oggetto del richiamo, afferma l’avviso. Il richiamo inizia il 30 maggio. Il regolatore statale del mercato questo mese ha anche annunciato il ritiro da parte del colosso statunitense delle auto elettriche Tesla di quasi 128.000 veicoli in Cina per un guasto che potrebbe aumentare il rischio di collisione del veicolo.

