Alfa Romeo Tonale: ad Imola omaggio all’Italia

Alfa Romeo Tonale lo scorso 8 febbraio ha fatto il suo debutto ufficiale. Le prenotazioni per la versione di lancio del SUV si sono già aperte e presto vedremo il SUV di segmento C del Biscione in strada. Prima, però, lo storico marchio milanese non si è lasciata sfuggire una di quelle occasioni irripetibili: sfrecciare lungo il circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari che questo fine settimana ospiterà il tanto atteso Gran Premio di Formula 1 di Imola. Al volante ovviamente i due piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

Alfa Romeo Tonale in pista ad Imola omaggia l’Italia

Tre vetture hanno formato un suggestivo tricolore sulla griglia di partenza e hanno percorso l’intero tracciato fianco a fianco: un vero giro d’onore. Un omaggio simbolico all’italianità, al Made in Italy e alle emozioni che questo sport è capace di accendere nel cuore di milioni di tifosi in tutto il mondo.

Del resto, la passione dell’Alfa Romeo è uno dei suoi valori fondanti e la competizione è nel suo DNA: nel 1950 è stata la prima casa automobilistica a vincere il primo campionato del mondo di Formula 1.

Pur rimanendo fedele al suo DNA di nobile sportività italiana dal 1910, con Tonale sta avvenendo un’evoluzione radicale in Alfa Romeo, guardando avanti a una nuova era di connettività ed elettrificazione. Il design inconfondibilmente italiano è straordinariamente fedele al concept da cui trae le sue origini.

Tecnologia e connettività da record al massimo, con un nuovissimo sistema di infotainment. Per Tonale, Alfa Romeo ha progettato soluzioni tecniche uniche ed esclusive per esaltare il proprio DNA e offrire ai clienti un’esperienza di guida unica caratteristica del marchio, dove la meticolosa attenzione ai dettagli si unisce alla costante ricerca della massima qualità.

