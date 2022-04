Valtteri Bottas: ora è fuori dall’ombra di Hamilton secondo Vasseur

In Alfa Romeo F1 Team probabilmente l’importanza di avere a disposizione un pilota come Valtteri Bottas risultava fortemente necessaria. A definire questa prerogativa è ancora una volta il team principal della struttura italo elvetica, Frederic Vasseur. In effetti Valtteri sta dimostrando di essere più di una risorsa necessaria per il team del Biscione che ha aperto la rinnovata stagione di Formula 1 con riscontri molto più positivi e interessanti rispetto a quelli fatti registrare lo scorso anno. Secondo Frederic Vassseur, il finlandese sta mostrando le sue migliori qualità adesso che si trova al di fuori del cono d’ombra di Lewis Hamilton: un giudizio, peraltro, non così nuovo quello espresso proprio da Vasseur che già qualche settimana fa si era espresso allo stesso modo in merito al suo pupillo.

Valtteri Bottas è approdato in Alfa Romeo proprio in vista di questa nuova stagione di Formula 1, in sostituzione del connazionale Kimi Raikkonen. L’approdo in Alfa Romeo è quindi successivo all’esperienza di cinque stagione vissuta in Mercedes in cui ha militato nella posizione di gregario di Lewis Hamilton, aiutando l’inglese nella conquista dei titoli che lo hanno reso fra i più grandi del Circus. Durante i cinque anni trascorsi in Mercedes, Valtteri Bottas ha visto vincere quattro volte il Titolo Piloti a Lewis Hamilton.

La scelta di puntare su Valtteri Bottas è stata azzeccata

Ora che Valtteri Bottas, durante i primi tre appuntamenti della stagione 2022 del Circus, ha terminato a punti in due occasioni il giudizio di Frederic Vasseur in merito alla scelta praticata non può che essere positivo. Il team principal dell’Alfa Romeo F1 Team ha infatti ammesso che sono cambiate le prerogative di Bottas durante questa nuova stagione del Circus. È chiaro che “è sempre stato nell’ombra di Lewis”, ha ammesso Vasseur, ma in Alfa Romeo si è discusso della volontà di fornire a Valtteri Bottas la possibilità di “un ruolo diverso, per essere il leader della squadra”.

Il finlandese sta infatti mettendo in pratica un ottimo “sia in macchina che in fabbrica, con gli ingegneri”, ha aggiunto Frederic Vasseur. L’esperienza di Valtteri Bottas in un team di primordine come Mercedes può aiutare Alfa Romeo e pare lo stia già facendo, perlomeno a sentire i giudizi di Frederic Vasseur. Il finlandese è comunque giunto in Alfa Romeo durante una stagione che è probabilmente la migliore praticata dal team italo elvetico in questi ultimi anni; una condizione utile per contribuire ad alimentare le speranze all’interno di un team che sembra aver interpretato meglio di tanti altri le nuove pagine del regolamento introdotto proprio a partire da questa stagione.

“Penso che sia un buon passo avanti che ora tutti siano molto più motivati, molto più concentrati”, ha aggiunto Frederic Vasser. Parte del merito pare sia da attribuire anche all’ottimo carisma che sta mostrando proprio Valtteri Bottas in casa Alfa Romeo.

