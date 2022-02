Lancia Athena LX: interessante ipotesi per il futuro

Lancia Athena LX concept è il render del designer Andrea Bonamore che ha provato ad immaginare l’aspetto di una futura auto di Lancia. Si tratta di una berlina di grandi dimensioni dalle forme sinuose e moderne. Un’auto di questo tipo per il momento non è prevista nella futura gamma della casa automobilistica piemontese.

Lancia Athena LX concept: un’idea per il futuro della casa piemontese

Infatti l’amministratore delegato di Lancia, Luca Napolitano, nei mesi scorsi ha dichiarato che per il rilancio del brand premium, il gruppo Stellantis ha deciso di lanciare 3 nuovi modelli che arriveranno uno a distanza di due anni dall’altro.

Il primo ad arrivare sarà nel 2024 la nuova Lancia Ypsilon, con la quale il marchio piemontese farà il suo ritorno in Europa. Poi toccherà ad un crossover di segmento C che potrebbe chiamarsi Aurelia. Infine nel 2028 sarà la volta della nuova Lancia Delta.

Dunque per il momento spazio per un’auto come la Lancia Athena LX concept non sembra essercene. Le cose però potrebbero cambiare in futuro se nel frattempo il rilancio di Lancia da parte di Stellantis sarà avvenuto. Se da qui al 2028 la situazione di Lancia sarà notevolmente migliorata allora ecco che potrebbe arrivare qualche sorpresa per i numerosi fan di questo marchio che ha fatto la storia nel mondo delle auto. Chissà che a quel punto una vettura di questo tipo non possa realmente arrivare sul mercato.

Una vettura di questo tipo potrebbe rappresentare la classica ciliegina sulla torta di una gamma che poi col tempo potrebbe accogliere numerosi altri modelli in maniera da rendere sempre più forte sul mercato a livello premium il marchio Lancia.

