Citroen Grand C4 Spacetourer: definitivo stop alle vendite

La produzione della Citroen Grand C4 Spacetourer terminerà a luglio, con l’azienda che cita il cambiamento delle abitudini di acquisto dei clienti e una maggiore attenzione alla sua gamma di SUV come cause principali di questa decisione.

La monovolume a sette posti, uscita per la prima volta dalla fabbrica nel 2014, è già stato indirettamente sostituito dall’e-Berlingo e dall’e-Spacetourer già in vendita e completamente elettrici. Le versioni alimentate a combustione di questi monovolume sono state ritirate dalla vendita all’inizio di quest’anno.

Citroen Grand C4 Spacetourer: ufficiale lo stop alla vendita della monovolume a partire da luglio

La Spacetourer è stata venduta come C4 Picasso fino al 2018 ed era disponibile in versione a cinque posti fino al 2019, quando quella versione più piccola è stata ritirata dalla vendita. Citroen Grand C4 Spacetourer è stato introdotto in sostituzione del monovolume C8, che era stato in vendita per due generazioni dal 1994 insieme a modelli fratelli identici di Peugeot, Fiat e Lancia.

Ora la casa automobilistica francese afferma di volersi concentrare sulla spinta e lo sviluppo della sua gamma di SUV, in particolare il suo popolare C5 Aircross che è stato aggiornato all’inizio di quest’anno.

Dopo quasi 30 anni di vendita di monovolume in Europa, l’azienda francese lascia il segmento. Le ultime unità della Citroën Grand C4 SpaceTourer lasceranno lo stabilimento di Vigo all’inizio di luglio. Va notato che il marchio ha venduto più di 4,5 milioni di monovolume in tutto il mondo.

La notizia era già nell’aria da tempo ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte della casa automobilistica francese che dunque per il futuro ha deciso di cambiare strategia in maniera definitiva.

