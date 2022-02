Citroen C5 Aircross: in Spagna in vendita l’opzione ibrida plug-in

Citroen C5 Aircross arriva finalmente in Spagna anche nella versione ibrida plug-in. La casa automobilistica ha annunciato di aver aperto gli ordini per questa versione della sua vettura. Citroën ha indicato che questo nuovo SUV viene proposto nel mercato spagnolo con una gamma composta da quattro versioni per motori termici, con un prezzo a partire da 25.585 euro e due versioni per la motorizzazione ibrida plug-in, con un prezzo che parte da i 35.750 euro.

Citroen C5 Aircross: aperti gli ordini in Spagna anche in versione ibrida plug-in

Citroen C5 Aircross in questa sua versione aggiornata sbarcherà in concessionaria in Spagna a partire dal mese di maggio 2022. La vettura della casa francese di Citroen sarà disponibile nei seguenti colori: Nero perla nera, bianco banquise, bianco perla, grigio acier, grigio platino e blu eclipse.

Oltre al nuovo motore, la vettura della casa francese riceve anche un piccolo aggiornamento nel design, in particolare nel frontale, con linee più strutturate che gli conferiscono un aspetto più verticale e moderno che lo distingue dagli altri veicoli della gamma.

Per quanto riguarda le altre novità che arrivano con il restyling, segnaliamo la presenza di una nuova firma luminosa tridimensionale nella parte posteriore, così come i nuovi cerchi da 18 pollici tagliati a diamante o il nuovo colore Glossy Black delle calotte degli specchietti, di serie su tutta la gamma.

All’interno, il nuovo C5 Aircross presenta una nuova console centrale e un nuovo design del touch screen da dieci pollici che migliora l’ergonomia offrendo comandi dell’aria condizionata le cui prese ora si trovano sotto lo schermo, con accesso diretto in una posizione più comoda. Vedremo dunque come la vettura sarà accolta in Spagna che rimane un mercato fondamentale per la casa automobilistica transalpina.

