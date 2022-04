Peugeot 508: in Spagna una vendita su 3 è un PHEV

Peugeot 508 è la top di gamma tra le berline della casa automobilistica del Leone. A proposito di questo modello che in Italia parte da 36.300 euro, vi segnaliamo in Spagna l’avanzata della versione elettrificata. Infatti nelle scorse ore abbiamo saputo che le versioni ibride plug-in della vettura del marchio francese di Stellantis hanno rappresentato il 34 per cento delle immatricolazioni di questo veicolo nella penisola iberica durante il terzo mese dell’anno in corso, come riportato dalla società transalpina in un comunicato.

Peugeto 508: in Spagna le vendite premiano sempre di più le versioni elettrificate

Nel mese di marzo, infatti Peugeot ha venduto 99 unità di questo modello, il 42,77 per cento in meno, mentre nel primo trimestre le vendite sono diminuite del 52,27 per cento, a 263 unità, secondo i dati dell’Associazione spagnola dei produttori di automobili e camion (Anfac).

Le versioni ibride plug-in della Peugeot 508 hanno un motore a benzina PureTech da 180 cavalli associato a un motore elettrico da 110 cavalli per offrire una potenza combinata massima di 225 cavalli. Inoltre, questo modello viene offerto con una batteria con una capacità di 11,8 kilowattora (kWh) che garantisce un’autonomia fino a 40 chilometri in modalità 100 per cento elettrica.

Dal canto suo, la Peugeot 508 Sport Engineered ha una potenza di 360 cavalli, una velocità massima di 250 chilometri orari ed emissioni di 46 grammi per chilometro di anidride carbonica (CO2).

Ricordiamo che questo modello di Peugeot ha tra i suoi dispositivi di sicurezza le funzioni di assistenza alla guida (ADAS), come il ‘Night Vision’, che utilizza una telecamera a infrarossi per rilevare animali o persone a una distanza fino a 250 metri, in condizioni di scarsa visibilità. Insomma anche per Peugeot l’elettrificazione della sua gamma sembra inarrestabile ormai.

