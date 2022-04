Peugeot e Tesla richiamano le loro auto in Francia

Peugeot 208 o 2008 sono protagoniste di un richiamo in Francia. Questi due famosi modelli del marchio automobilistico del Leone sono soggetti a una procedura di richiamo per problemi meccanici. A quanto pare si tratterebbe delle unità di 208 e 2008 vendute tra il 3 luglio 2019 e il 27 settembre 2020.

Richiamo in Francia per alcune unità di Peugeot 208 e 2008 per un problema che fa aumentare la possibilità di incidente

“A causa di un problema al sistema di rilevamento, il circuito ad alta tensione potrebbe essere ipersensibile e potrebbe interrompere la corrente elettrica inutilmente. Di conseguenza, il veicolo potrebbe perdere energia durante la guida, aumentando il rischio di incidenti”, hanno avvertito le autorità francesi.

“Inoltre, potrebbe essere impossibile riavviare o spostare il veicolo per diversi minuti”, è stato annunciato nel richiamo. La casa madre dell’ex gruppo PSA Peugeot Citroen, Stellantis, ha assicurato che questo tipo di richiamo è un “classico” e viene effettuato regolarmente.

“Non appena si verifica un problema particolare, informiamo i clienti per posta. Questi dovranno parlare direttamente con la loro concessionaria per fissare un appuntamento per risolvere il problema”, ha spiegato Stellantis, senza specificare quante auto sono interessate dal richiamo.

Peugeot comunque non è l’unica casa automobilistica che di recente è stata protagonista di un richiamo in Francia. Infatti nelle scorse ore lo stesso provvedimento è stato annunciato anche da parte di Tesla. Sarebbero coinvolte le unità di Tesla Model S e la Model 3 che sono state prodotte tra il 2014 e il 2021.

A quanto pare, in queste auto quando si guida “ad alta velocità, la presa d’aria tra il cofano e la griglia del radiatore provoca vibrazioni nel cofano. Ciò può portare a fratture da stress lungo il riscontro del fermo del cofano e al suo distacco dal cofano, provocando l’apertura dello stesso. Ciò potrebbe ostacolare la visuale del guidatore, con conseguente aumento del rischio di incidenti.

