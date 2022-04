Peugeot 106 Turbo: ecco un esemplare modificato da oltre 400 CV [VIDEO]

La Peugeot 205 T16 (Turbo 16) è una delle auto più interessanti prodotte in Francia. È stata creata come versione di omologazione speciale quando il Gruppo B di rally era ancora attivo. Era sicuramente una delle migliori auto da guidare su strada in quel periodo, anche perché il motore era disposto sul retro trasformando la piccola hatchback in una vettura a trazione integrale con motore disposto in posizione centrale/posteriore.

Con la scomparsa del Gruppo B, le Peugeot che seguirono non avevano alcun motivo di eguagliare i livelli della 205 T16, quindi era praticamente l’ultima della sua “razza”. Per fortuna, l’orgoglioso proprietario di una Peugeot 106, chiamato Daniel Walford, ha deciso di realizzare un progetto davvero particolare.

Peugeot 106 Turbo: il motore Cosworth è stato modificato per erogare oltre 400 CV

A differenza della 205 Turbo 16, non dispone di un propulsore nascosto dietro i due sedili, ma è sicuramente migliore. Questo perché la Turbo 16 da strada sviluppava circa 200 CV mentre questa 106 ne propone oltre 400 CV (più o meno gli stessi della versione da competizione della 205 T16).

Il cuore è un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri realizzato da Cosworth. Proprio come il suo predecessore spirituale, la Peugeot 106 Turbo di Walford scarica l’intera potenza su tutte e quattro le ruote. Inoltre, bisogna considerare che l’auto pesa circa 1 tonnellata.

Nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da Motor Addicts, possiamo vedere in azione la speciale 106 Turbo. L’ospite seduto sul lato passeggero sembra essere molto eccitato all’idea di scoprire le performance di quella che Daniel Walford chiama “Unholy Trinity”. Nella clip, vediamo il proprietario guidare la sua Peugeot 206 Turbo con una sola mano e utilizzare l’altra per gestire il cambio manuale a 5 rapporti.

Sfortunatamente, la clip viene interrotta quando inizia a fuoriuscire dal vano motore del vapore mentre stavano percorrendo l’autostrada. Per fortuna, non era niente di serio. A livello estetico, la particolare Peugeot 106 dispone di un frontale caratterizzato da un nuovo paraurti, dei nuovi cerchi multi-razza, delle minigonne laterali, dei passaruota posteriori più larghi e un posteriore altrettanto modificato.

Anche l’abitacolo è stato oggetto di aggiornamenti, come il volante sportivo e il roll-bar posteriore. È possibile scoprire maggiori informazioni sulla particolare build personalizzata cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente ad inizio articolo.

