Jeep premia i clienti che usano la modalità full electric dei suoi SUV 4xe

Dopo il lancio di marzo 2021 sulla nuova Fiat 500 Elettrica e oltre 6000 clienti già attivi sulla piattaforma realizzata dalla start-up Kiri, il programma adesso si estende a tutta la gamma Jeep 4xe ibrida plug-in e quindi a Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee 4xe.

L’iniziativa è stata sviluppata da Kiri Technologies in collaborazione con l’e-Mobility Business Unit di Stellantis, che ha messo a frutto la propria esperienza nell’ambito dei servizi digitali dedicati ai clienti automotive.

Jeep: il programma Kiri si estende alla gamma 4xe del brand americano

Attraverso l’app Jeep è possibile visualizzare in tempo reale i KiriCoin accumulati, le proprie performance di ricarica e il proprio stile di guida. Lo scopo principale del programma, infatti, è quello di incentivare la ricarica (privata e pubblica) delle Jeep 4xe e il conseguente utilizzo della modalità 100% elettrica da parte dei clienti.

In poche parole, più ricarichi, più guidi rispettando l’ambiente, più si riduce il costo di esercizio della Jeep e più KiriCoin si ottengono. Antonella Bruno, responsabile di Jeep Europa, ha dichiarato che la casa automobilistica americana sta accelerando il suo processo di elettrificazione. Infatti, dopo il lancio di Renegade e Compass 4xe nel 2020 e della Wrangler 4xe a giugno 2021, a marzo 2022 le versioni ibride plug-in hanno rappresentato una su tre vetture vendute, conferendo al brand la leadership del mercato LEV in Italia.

Con il prossimo lancio della nuova Grand Cherokee (che arriverà nella seconda metà del 2022), Jeep completerà la sua gamma elettrificata disponibile in Europa. Allo stesso tempo, verrà conclusa la vendita delle versioni non elettrificate nei principali mercati europei come segno dell’impegno verso i clienti del Vecchio Continente per garantire un futuro di Libertà a Zero Emissioni.

Il progetto Kiri ricompensa i guidatori attenti all’ambiente grazie all’accumulo di una moneta digitale chiamata KiriCoin, spendibile per l’acquisto di beni e servizi all’interno di un marketplace green dedicato con oltre 350 marchi e offerte sostenibili. Il tutto è reso possibile dalla connettività delle Jeep 4xe che inviano in tempo reale i dati di utilizzo a Kiri che a sua volta li elabora per determinare i KiriCoin generati dai clienti Jeep.

Lo scopo di questa iniziativa è quello di creare una comunità di persone che vivono con un atteggiamento più attento all’ambiente, grazie all’innovativa moneta digitale KiriCoin che incentiva l’adozione di uno stile di vita più sostenibile, secondo Anne-Lise Richard – responsabile global della e-Mobility Business Unit di Stellantis.

Il progetto rappresenta una concreta applicazione dei tre pilastri del piano strategico Dare Forward 2030: cura del pianeta, approccio tech con elettrificazione e software e valore della digitalizzazione. La gamma Jeep 4xe costituisce lo strumento ideale per mettere in pratica questo progetto ecofriendly, portato avanti in esclusiva da Stellantis e Kiri.

