Ferrari 296 GTS: proseguono i collaudi della versione spider [Video]

A giudicare dall’ultimo avvistamento avvenuto fuori dallo stabilimento di Maranello, Ferrari sta completando i test sulla nuova Ferrari 296 GTS prima della presentazione ufficiale. Molti di voi sicuramente sapranno che la 296 GTS (Gran Turismo Spider) si proporrà sul mercato come la versione scoperta della 296 GTB.

Proprio come la SF90 Spider e la F8 Spider, la seconda vettura ibrida plug-in del cavallino rampante avrà un tetto rigido elettrico che abbassa visivamente il baricentro quando è retratto. Inoltre, possiamo notare due contrafforti progettati per proteggere il guidatore e il passeggero in caso di ribaltamento durante un incidente.

Ferrari 296 GTS: un nuovo prototipo camuffato è stato avvistato fuori lo stabilimento di Maranello

Il prototipo catturato da Varryx presentava una carrozzeria rivestita in rosso e nero, oltre che dal classico camuffamento. In aggiunta, possiamo vedere dei cerchi multi-razza, delle pinze freno nere e dei sedili in pelle marrone chiaro.

La Ferrari 296 GTS condividerà la parte meccanica con la versione coupé. Ciò significa che sotto il cofano è presente un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito da un nuovo V6 biturbo di 120° da 3 litri abbinato a un powertrain elettrico per una potenza complessiva pari a 830 CV a 8000 g/min e 740 Nm di coppia massima a 6350 g/min. Soltanto il nuovo sei cilindri a V riesce ad erogare 654 CV.

Sappiamo che la Gran Turismo Berlinetta (GTB) impiega 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 7,3 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 330 km/h. Sul circuito di Fiorano, la Ferrari 296 GTB è riuscita a concludere il giro in 1 minuto e 21 secondi, grazie anche al pacchetto opzionale Assetto Fiorano. Quest’ultimo comprende ammortizzatori Multimatic, lunotto in lexan, appendici aerodinamiche in fibra di carbonio e altre chicche interessanti.

Ricordiamo, infine, che la 296 GTB viene fornita con una batteria agli ioni di litio da 7,45 kWh che permette di percorrere fino a 25 km in modalità 100% elettrica senza produrre emissioni e con una singola ricarica. Per il momento non abbiamo ancora informazioni dettagliate sulla presentazione ufficiale della Ferrari 296 GTS, ma sicuramente il debutto avverrà entro la fine di quest’anno.