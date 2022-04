Ferrari 488 GTB: Zacoe svela un body kit in fibra di carbonio

Nonostante sia stata sostituita dalla F8 Tributo, la Ferrari 488 GTB, introdotta nel 2015, resta ancora una delle supercar più interessanti realizzate dalla casa automobilistica di Maranello. La sua poco modernità non ha impedito al famoso tuner cinese Zacoe di creare un nuovo body Kit realizzato in fibra di carbonio per la supercar a motore centrale e limitato a sole cinque unità.

Da notare che il design di questo kit si ispira al cavallo da guerra e all’armatura di un generale militare cinese chiamato Lü Bu, che è stato interpretato in un romanzo storico in una popolare serie di videogiochi disponibile in Cina.

Ferrari 488 GTB: ecco il nuovo body kit in fibra di carbonio realizzato da Zacoe

Innanzitutto, il pacchetto di tuning per la 488 GTB si chiama 赤兔ChiTu, il nome del leggendario cavallo da guerra apparso nel romanzo del XIV secolo “Romance of the Three Kingdom”. Le varie parti in fibra di carbonio ricordano l’armatura del cavallo da guerra, ma la loro forma è anche ispirata all’equipaggiamento del personaggio Lü Bu, che viene rappresentato nel videogioco Dynasty Warriors 9.

Zacoe ha realizzato una serie di componenti aerodinamiche su misura per la Ferrari 488 GTB che includono splitter anteriore pronunciato, estensioni per le minigonne laterali, diffusore posteriore e spoiler posteriore fisso che ricorda molto quello della 488 GT3 Evo.

Il tuner cinese afferma che le parti aggiuntive contribuiscono a una migliore aerodinamica e dissipazione del calore e riducono la turbolenza. Non manca un nuovo impianto di scarico catback valvetronic Fi Exhaust con doppi terminali in fibra di carbonio che assicurano un sound molto più appagante.

Le varie immagini condivise da Zacoe mostrano una vettura con assetto parecchio ribassato e una serie di cerchi aftermarket piuttosto grandi. Purtroppo, il preparatore cinese non ha menzionato alcuna modifica per il motore V8 biturbo da 3.9 litri, che di serie riesce a sviluppare 670 CV di potenza a 8000 g/min e 760 Nm di coppia massima a 3000 g/min.

Soli 3 secondi per passare da 0 a 100 km/h

Il propulsore, denominato Ferrari F154 CB, dispone di un doppio turbo compressore IHI ed è montato in posizione centrale. Accanto troviamo la trazione posteriore e un cambio automatico a 7 rapporti.

Secondo i dati ufficiali forniti dallo storico marchio modenese, la 488 GTB impiega 3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 8,3 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 330 km/h. Sul circuito di Fiorano, la supercar è riuscita a completare il giro in 1 minuto e 23 secondi, battendo la 458 Italia e girando mezzo secondo più veloce rispetto alla 458 Speciale.

Ad ogni modo, Zacoe ha affermato che questo body kit è stato creato per celebrare il 75º anniversario di Ferrari nel 2022, ma non riusciamo ancora a comprendere il motivo per cui non abbia scelto un modello più recente della Ferrari 488 GTB. Nessuna informazione è stata condivisa sul prezzo del pacchetto completo o delle singole componenti.

