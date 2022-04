Ferrari 488 GTB: esemplare distrutto dopo appena 3 km

Ferrari 488 GTB è un modello molto amato dai fan del cavallino rampante. A proposito di questo veicolo, oggi vi segnaliamo che lo scorso 1 aprile in Inghilterra, un esemplare di questa auto appena acquistato dal suo proprietario è rimasto gravemente danneggiato dopo aver percorso appena 3 km. L’incidente è avvenuto subito dopo che l’auto aveva lasciato la concessionaria di Baytree Cars a Derby. Il guidatore non sarebbe stato in grado di controllare la vettura a causa dell’alta velocità.

Un esemplare di Ferrari 488 GTB in UK danneggiato dopo pochi chilometri percorsi

Il guidatore e proprietario di questo esemplare della super car del cavallino rampante è finito prima su un marciapiede e poi ha urtato contro un guard rail danneggiando l’auto in maniera piuttosto evidente. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma per il nuovo proprietario della vettura di Maranello il conto che dovrà pagare sarà sicuramente salato. Un evento simile si era verificato anche alla fine dello scorso mese di gennaio, con un modello ancora più raro e prezioso in Olanda.

La Ferrari 488 GTB coinvolta nell’incidente era stata acquistata poco prima e guidata solo per alcuni minuti, come ha confermato la polizia locale. L’auto ha subito una profonda ammaccatura al paraurti anteriore e al cofano, mentre i fari sono andati in frantumi a causa dell’incidente. Il danno, fortunatamente, dovrebbe essere riparabile con 30 – 40 mila euro. Tuttavia, oltre al danno, c’è stata anche la beffa. Il proprietario di questa auto sarà multato infatti per il fatto che l’auto sportiva non aveva ancora la targa dovendo sborsare una cifra intorno ai 120 euro.

La Ferrari 488 GTB in questione prima di essere acquistata da questo sfortunato acquirente aveva percorso solo 21.565 chilometri. La vettura dunque era in condizione molto buone. La vettura di Ferrari presenta inoltre un pacchetto con molti elementi in fibra di carbonio.

Ricordiamo che questa super car della casa di Maranello dispone di un propulsore collocato in posizione centrale V8 da 3,9 litri con 680 cavalli a 8.000 giri/min. L’auto offre prestazioni davvero elevate e ovviamente non tutti sono in grado di “dominarla” come si deve, specie nel caso di chi non ha già avuto altre esperienze con vetture di questo livello.

