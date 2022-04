Ferrari Roma: in test uno strano prototipo con V12 [VIDEO SPIA]

Ferrari prevede di svelare nei prossimi mesi diverse novità molto interessanti, fra cui il successore della Ferrari 812 Superfast. Poco fa, il noto leaker Varryx ha pubblicato su YouTube un interessante video spia che ci permette di vedere uno dei primissimi prototipi di una nuova supercar con il corpo della Ferrari Roma e con sotto il cofano anteriore un V12.

Secondo la fonte, questo muletto completamente camuffato anticipa il successore della 812 Superfast, che dovrebbe debuttare non prima del 2024. Inoltre, grazie alla clip possiamo sentire chiaramente le differenze tra questo powertrain e quello della normale Roma che viene fornita con un V8, in termini di sound. In aggiunta, il cofano anteriore è stato allungato per adattarsi al propulsore più grande e il paraurti anteriore è stato modificato.

Ferrari Roma: partiti i test su una nuova supercar con V12

Considerando che l’attuale 812 Superfast viene fornita con un V12 aspirato da 6.5 litri da 800 CV a 8500 g/min e 718 Nm a 7000 g/min, la nuova supercar V12 dovrebbe erogare molta più potenza.

Secondo le ultime indiscrezioni, il cavallino rampante potrebbe utilizzare l’elettrificazione per mantenere in vita ancora per qualche anno il suo glorioso 12 cilindri. Inoltre, i tempi di scatto e di accelerazione dovrebbero essere ridotti rispetto a quelli offerti dalla Superfast (2,9 secondi da 0 a 100 km/h e oltre 340 km/h). È probabile che, con l’aiuto dell’elettrificazione, il nuovo bolide di Maranello possa superare anche la Ferrari 812 Competizione che produce 830 CV.

Purtroppo, al momento queste sono le uniche informazioni che riusciamo ad estrapolare da questo spy video, ma sicuramente ulteriori dettagli saranno rivelati presto attraverso nuovi avvistamenti.

L’attuale Ferrari Roma si propone sul mercato come una sportiva granturismo con carrozzeria coupé che viene prodotta dallo storico marchio modenese a partire dal 2019. È stata presentata in anteprima al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella dal presidente di Ferrari John Elkann presso il Quirinale.

Progettata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, propone un’impostazione che richiama alcune Ferrari degli anni ‘60 nello stile e nelle proporzioni come la 250 GT Berlinetta e la 250 GT Lusso.

Sotto il cofano c’è un motore V8 biturbo da 3.9 litri (Ferrari F154), disposto longitudinalmente e in posizione anteriore/centrale, capace di sviluppare 620 CV di potenza a 5750-7500 g/min e 760 Nm di coppia massima a 3000-5750 g/min. Accanto c’è un cambio Getrag a doppia frizione F1 a 8 rapporti che è praticamente lo stesso di quello della top di gamma SF90 Stradale.

In base ai dati ufficiali forniti dal cavallino rampante, la Ferrari Roma impiega 3,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 9,3 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è pari a 320 km/h.

