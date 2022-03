Ferrari Roma: avvistato uno strano prototipo con muso lungo [Foto spia]

Visto che ormai la Ferrari 812 Superfast è uscita di produzione, la casa automobilistica di Maranello potrebbe essere al lavoro su un possibile successore, magari utilizzando una versione modificata del corpo della Ferrari Roma, come dimostrato da un paio di foto spia pubblicate su Instagram da Derek Cornelissen.

Secondo quanto dichiarato dal carphotographer, il prototipo completamente camuffato avvistato a Maranello forse montava un V12 al posto del V8 biturbo da 3.9 litri, chiede nella Roma riesce a sviluppare 620 CV di potenza e 760 Nm di coppia massima.

Ferrari Roma: uno strano prototipo completamente camuffato è stato beccato a Maranello

La Roma è sicuramente più recente della 812 Superfast in quanto è stata realizzata usando una nuova piattaforma modulare, che tra l’altro permette di installare sotto il cofano anteriore anche una 12 cilindri con tanto di tecnologia ibrida, oltre alla possibilità di modificare il passo e di integrare la trazione posteriore oppure quella integrale.

Con l’elegante coupé a due porte, questo particolare prototipo condivide la parte frontale, le forme del posteriore e la carrozzeria da coupé, ma possiamo vedere un muso molto più lungo (segno della presenza del motore V12 al posto del V8), dei cerchi più grandi e un impianto frenante maggiorato.

Purtroppo, al momento queste sono le uniche informazioni che riusciamo ad estrapolare da queste due foto spia. Recenti rumor hanno però rivelato che Ferrari sta lavorando su una nuova gran turismo V12 e che dovrebbe debuttare entro il 2025. Nel frattempo, il cavallino rampante si sta concentrando sullo sviluppo del suo primo SUV con il nome di Ferrari Purosangue che prevede di lanciare molto presto.

Ricordiamo che la Ferrari Roma è stata presentata ufficialmente nel 2019, portando con sé un linguaggio di design ispirato ad alcune Ferrari degli anni ‘60 come la 250 GT Berlinetta e la 250 GT Lusso. Propone una carrozzeria coupé di tipo granturismo e delle proporzioni che trasmettono armonia ed eleganza senza perdere espressività.

Il frontale prende ispirazione dalle esclusive Monza SP1 ed SP2 con luci al laser mentre il posteriore è caratterizzato da inedite luci a LED rettangolari che hanno preso il posto dei tradizionali quattro fari rotondi.

Sotto il cofano trova posto il motore F154 da 3.9 litri disposto longitudinalmente in posizione anteriore/centrale, abbinato a una trasmissione a doppia frizione F1 a 8 marce. Lo storico marchio modenese sostiene che la Roma impiega 3,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 9,3 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 320 km/h.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!