Promozione di primavera. Dal 15 aprile al 15 giugno 2022, sarà possibile aderire alla nuova iniziativa promossa da Telepass e da Milano Serravalle – Milano Tangenziali, che gestisce l’Autostrada A7 da Milano a Serravalle Scrivia e le Tangenziali milanesi (A50 Ovest, A51 Est, A52 Nord): zero canone per 6 mesi. Esenzione dedicata ai nuovi clienti residenti nelle sette Province attraversate o in prossimità della tratta.

Telepass Milano Serravalle gratis per 6 mesi: a chi

La promozione è valida per i residenti delle province di Milano, Monza Brianza, Pavia, Alessandria, Como, Varese e Lecco che si abboneranno al servizio di telepedaggio Telepass. Con un contratto Family. Nella finestra temporale compresa dal 15 aprile al 15 giugno 2022. E che non abbiano mai avuto un contratto Telepass attivo nel 2022.

L’esenzione sarà valida per sei mesi, decorrenti dal primo giorno del mese in cui viene sottoscritto il contratto di abbonamento. Durante i quali il cliente pagherà solamente la tariffa della tratta autostradale percorsa. Senza i costi fissi relativi al canone di locazione dell’Apparato Telepass.

Come fare ad attivare la promo del telepedaggio

È possibile attivare la promozione tramite il sito web di Telepass, i Punti Cortesia della Concessionaria Milano Serravalle. E tramite i punti della rete Telepass presenti nelle Province interessate. Aderendo alla promozione, inoltre, i nuovi clienti avranno a disposizione numerosi servizi oltre al telepedaggio: saldare la sosta presso i parcheggi in struttura convenzionati tramite dispositivo Telepass, il pagamento dell’Area C a Milano e l’acquisto dei biglietti per il traghetto sullo Stretto di Messina senza passare dalla cassa.

Obiettivo: favorire la fluidità del traffico, azzerare le code ai caselli e aumentare i benefici ambientali e la sicurezza degli automobilisti. Grazie a una riduzione dei tempi d’attesa in prossimità dei caselli autostradali, specialmente nei giorni di maggior traffico o negli orari di punta della giornata. Con l’eliminazione delle code alle stazioni autostradali. In teoria, cala l’inquinamento.

Insomma, Telepass sempre più come un ecosistema che offre a privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, per una mobilità flessibile. Ovviamente, col suo tornaconto.

