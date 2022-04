Arriva il Telepass TBusiness aziendale: quali vantaggi dà

Tutto più facile, almeno stando alle promesse. Ecco Telepass TBusiness aziendale: la prima piattaforma che integra servizi di mobilità, carte di pagamento e rendicontazione semplificata. Obiettivo: semplificare la vita delle persone in movimento e questa volta facilita le aziende e i suoi dipendenti.

Nasce una piattaforma, definita unica nel suo genere, che integra un ecosistema di servizi di mobilità fruibili attraverso il dispositivo Telepass e la app Telepass Pay. Con una carta prepagata per il pagamento delle altre spese aziendali dei dipendenti. A questo si aggiunge una rendicontazione semplice e digitale delle spese in ambito lavorativo.

Telepass TBusiness: il portale dice tutto

A disposizione, un portale gestionale che permette all’azienda il monitoraggio in tempo reale di tutte le spese aziendali con importanti benefici economici e fiscali. I servizi offerti permettono di pagare non solo il pedaggio autostradale senza code ai caselli, ma anche i parcheggi convenzionati in aeroporti, stazioni e fiere.

Più la sosta sulle strisce blu, il carburante, la ricarica elettrica, la mobilità condivisa (come biciclette, monopattini e scooter), il taxi, il treno, navi e traghetti, l’Area C di Milano, il traghetto per lo Stretto di Messina e molto altro.

Tramite il portale web dedicato, l’azienda può gestire in modo semplice e centralizzato tutti i veicoli aziendali, i dispositivi, i servizi di mobilità da attivare e le carte assegnate ai dipendenti, monitorare le spese mensili con possibilità di configurare limiti di spesa per i servizi di mobilità e per le carte nominative,

Così come consultare tutti i movimenti e le transazioni grazie a dashboard interattive con un monitoraggio completo e dettagliato e, infine, gestire la rendicontazione semplificata dei documenti contabili.

Tra i servizi per le flotte auto è presente anche il lavaggio auto a domicilio, ovunque siano parcheggiati i veicoli, tramite Wash Out, società di car care del Gruppo Telepass che utilizza prodotti ecologici.

Modello di mobilità integrata: Telepass

Con TBusiness, si definisce un nuovo modello di mobilità integrata e intermodale

che permette al dipendente di muoversi in modo semplice, digitale e flessibile, ha dichiarato Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass. Un’offerta su misura per le aziende in movimento, ha aggiunto.

