Nuova Lancia Aurelia 2026: sarà questo il suo aspetto?

La nuova Lancia Aurelia è uno dei 3 modelli che arricchiranno la gamma della casa automobilistica piemontese nel corso dei prossimi anni. Esattamente il suo anno di debutto sul mercato, così come annunciato dal CEO di Lancia Luca Napolitano, sarà il 2026. La vettura, il cui nome deve ancora essere confermato, è destinata a diventare la nuova ammiraglia del marchio premium di Stellantis con dimensioni intorno ai 450 cm di lunghezza.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Lancia Aurelia

Questo sarà il primo modello di Lancia ad arrivare sul mercato solo in modalità elettrica. Infatti la nuova Lancia Ypisilon che debutterà nel 2024 avrà fino al 2028 anche versioni con motore a combustione. La nuova Lancia Aurelia sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi insieme a due auto di DS Automobiles e ad una di Opel che nasceranno tutte sulla stessa piattaforma STLA Medium e dalla stessa linea di produzione.

A proposito della nuova Lancia Aurelia che secondo alcuni si potrebbe anche chiamare Lancia Athena, Luca Napolitano ha dichiarato che avrà le sembianze di una fastback, una sorta di crossover con il tetto spiovente. Si tratterà dunque di un modello che in Europa si andrà a collocare in un segmento di mercato tra quelli più in voga in questo momento nel vecchio continente come dimostrano i dati di vendita.

Oggi vi mostriamo un nuovo render pubblicato dal designer Ascariss Design che prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente sarà svelata nel 2026. Ovviamente si tratta di una delle varie ipotesi emerse su questa auto da quando il CEO di Lancia Luca Napolitano ha confermato il suo arrivo sul mercato. Non sappiamo se realmente questa auto sarà così ma si tratta di una prospettiva di sicuro interesse.

Anche questo dimostra che nonostante il marchio Lancia nell’ultimo decennio sia stato molto trascurato da Fiat Chrysler Automobiles con la presenza di un solo modello in un solo mercato, ci sia ancora tanto interesse attorno a questo marchio che il gruppo Stellantis proverà a rilanciare nel segmento premium del mercato auto in Europa nel corso dei prossimi 10 anni. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa auto nel corso dei prossimi mesi e se da Lancia arriveranno ulteriori dettagli.

