Jeep: il primo trimestre in Brasile è stato molto positivo

Jeep ha concluso marzo in testa nel segmento dei SUV, impresa raggiunta anche nel primo trimestre del 2022. Infatti, la casa automobilistica americana ha concluso i primi tre mesi dell’anno con una quota di mercato pari al 21% nel segmento SUV e 30.303 esemplari immatricolati in Brasile.

Inoltre, nel periodo gennaio-marzo 2022, Jeep ha chiuso con l’8% di quota di mercato nel complessivo, con un incremento di quasi 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2021 (6,8%).

Jeep: oltre 30.000 veicoli venduti in Brasile nel primo trimestre del 2022

Compass e Renegade sono stati tra i 10 best-seller nei primi tre mesi dell’anno. A marzo, oltre ad essere stato il numero uno tra i SUV con 10.160 veicoli venduti, il brand di Stellantis ha conquistato il 19,8% di quota nel segmento e ha posizionato Commander e Compass al primo posto nelle rispettive categorie.

La Jeep Compass è stata ancora una volta la leader tra i SUV medi con 4727 unità vendute e una quota del 38,5% nel segmento. Lo stesso traguardo è stato conquistato anche dal Commander nella sua categoria come 1835 veicoli venduti e il 39% di quota tra i D-SUV, praticamente il doppio rispetto al secondo classificato.

Everton Kurdejak, senior vicepresidente delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha affermato che il primo trimestre è stato molto speciale per Jeep in Brasile. È riuscito a mantenere la posizione di leadership tra i SUV, consolidando Compass e Commander ai vertici dei loro segmenti e lanciando anche il nuovo Renegade, che unisce capacità, tecnologia e prestazioni in off-road ancora maggiori.

Quest’ultimo è arrivato sul mercato con nuovo look, più dotazione di serie e offerto soltanto con il motore turbo T270 da 1.3 litri. Il nuovo restyling del SUV compatto conserva tutti gli attributi che lo hanno reso tanto desiderato sin da suo lancio e include caratteristiche sempre più ricercate: più tecnologia, più capacità off-road e più prestazioni.

Come detto poco fa, il Jeep Renegade 2022 viene proposto soltanto con il motore turbo T270 da 1.3 litri che sviluppa 180 CV Con benzina e 185 CV con etanolo, oltre a 270 Nm di coppia massima in entrambi casi. Accanto troviamo un cambio automatico a 6 marce oppure una trasmissione automatica a 9 velocità, oltre alla trazione 4×2 o 4×4.

Le versioni con trazione integrale propongono cinque modalità di guida chiamate Auto, Sport, Neve, Sabbia/Fango e Roccia. Jeep ha sottolineato che, anche in assenza della trazione integrale, le varianti entry-level possono usufruire del sistema Traction Control+ (TC+) che se attiva in determinate situazioni per permettere all’auto di avere più grip, trasferendo la coppia alla ruota che è a contatto con il suolo.

