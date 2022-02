Jeep Renegade 2022: debutta ufficialmente il nuovo restyling

Uno dei debutti più attesi del 2022, il nuovo Jeep Renegade arriva sul mercato brasiliano con un nuovo look, più dotazioni di serie ed equipaggiato solo con il motore turbo T270 da 1.3 litri.

Questo vuol dire che il propulsore turbodiesel da 2 litri non è più disponibile, ma mantiene le versioni con trazione integrale 4×4. Il Renegade 2022 sarà venduto in quattro versioni, con prezzi compresi tra 123.990 R$ e 163.990 R$ (20.742-27.434 euro).

Jeep Renegade 2022: ecco tutte le novità presenti sull’ultimo restyling

Alexandre Aquino, direttore di Jeep America Latina, ha dichiarato che il nuovo Renegade è il primo sentiero nel mondo dell’avventura, della conquista della libertà da parte di Jeep. Non è un’auto per chi vuole avere, ma un SUV per chi vuole essere.

Inoltre, è ancora un’icona con un design sorprendente e un’attitudine per qualsiasi tipo di terreno. È pronto a conquistare il Brasile. Questo è motivo per cui è così importante mantenerlo in continua evoluzione, senza perdere però la sua essenza.

Il nuovo restyling del SUV compatto conserva tutti gli attributi che l’hanno reso tanto desiderato sin dal suo lancio e include virtù sempre più ricercate: più tecnologia, più capacità off-road e più prestazioni.

Come anticipato ad inizio articolo, il Jeep Renegade 2022 sarà venduto solo con il motore turbo 270 da 1.3 litri, capace di sviluppare 180 CV con benzina e 185 CV con etanolo, oltre a 270 Nm di coppia massima in entrambi casi.

Le varianti economiche utilizzeranno un cambio automatico a 6 marce e avranno la trazione 4×2 mentre quelle più costose disporranno di una trasmissione automatica a 9 velocità e della trazione 4×4. Questo vuol dire che il modello ha perso sia l’E.TorQ da 1.8 litri che il turbodiesel da 2 litri.

Le versioni 4×4 proporranno cinque modalità di guida chiamate Auto, Sport, Neve, Sabbia/Fango e Roccia. Quest’ultima sarà disponibile soltanto sulla versione Trailhawk. Jeep ha anche sottolineato che, anche in assenza della trazione integrale, le varianti entry-level dispongono del sistema Traction Control+ (TC+) che si attiva in alcune situazioni per permettere all’auto di avere più grip, trasferendo la coppia alla ruota che è a contatto con il suolo.

Le novità estetiche

A livello estetico, il nuovo Renegade non è cambiato molto, proprio per non perdere ciò che ha funzionato così bene nel mercato brasiliano. Sulla parte frontale troviamo dei nuovi fari full LED di serie che illumina l’intero bordo circolare quando viene attivato l’indicatore di direzione.

Sempre nella parte anteriore, il modello dispone di un nuovo paraurti, dei fari ausiliari a LED rettangolari, una griglia più sottile e una nuova presa d’aria centrale. Sul retro, invece, troviamo dei nuovi fanali a LED e un paraurti ridisegnato. Il profilo laterale è caratterizzato da nuovi cerchi in lega da 17” a 19”, nuovi badge e degli specchietti retrovisori esterni leggermente modificati.

Come visto sulla Compass 2022, gli interni del nuovo Jeep Renegade sono diventati più moderni e piacevoli. Troviamo, ad esempio, un volante ridisegnato, un nuovo bracciolo centrale con scritta Jeep 1941 in rilievo, un quadro strumenti digitali da 7 pollici e il sistema di infotainment Uconnect con schermi da 7 o 8.4 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Tutte le varianti sono dotate di frenata di emergenza autonoma, sistema di mantenimento della corsia, riconoscimento dei cartelli stradali, sei airbag e rilevatore di stanchezza conducente. Le varianti più costose aggiungono monitoraggio dell’angolo cieco, avviso di traffico posteriore, sistema Park Assist e commutazione automatica degli abbaglianti.

Il Jeep Renegade 2022 può essere acquistato nelle colorazioni Carbon Black, Polar White, Billet Silver, Jazz Blue, Granite Crystal, Sting Grey e Punk’N ORange (solo per la versione Trailhawk).