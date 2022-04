Nuova Opel Astra: ecco come funziona il sistema Intelli-Air

All’interno della nuova Opel Astra, efficaci meccanismi di pulizia come il nuovo “Intelli-Air-System” consentono a tutti i passeggeri di respirare aria pulita. Questo è tanto più importante ora che la stagione del raffreddore da fieno è già ricominciata per milioni di persone allergiche.

Nello sviluppo della nuova generazione della celebre vettura della casa tedesca, è stata data grande importanza alla “qualità percepita” e l’attenzione è stata prestata a ogni dettaglio, afferma Mariella Vogler, ingegnere capo di Astra.

Nuova Opel Astra: ecco come funziona Intelli-Air

“Con tecnologie all’avanguardia, aumentiamo la sicurezza di tutti gli utenti della strada, nonché il comfort e la salute dei passeggeri Astra”. Un buon clima interno contribuisce in modo decisivo al benessere, e il nuovo sistema di qualità dell’aria Intelli-Air si occupa di questo.

“Intelli-Air” combina i filtri dell’aria e delle particelle con un sistema di monitoraggio. La qualità dell’aria all’interno è costantemente controllata e, se l’aria è scarsa, è garantito il ricambio d’aria automatico.

La qualità dell’aria è regolata dalla posizione della valvola di ricircolo dell’aria. Se l’aria esterna è cattiva, un sensore AQS sull’auto assicura che lo sportello si chiuda e che nessun inquinante penetri nell’abitacolo del veicolo. Se, invece, la qualità dell’aria all’interno è scarsa o non ottimale, ad esempio a causa del fumo o della polvere sui vestiti, lo sportello si apre per fornire aria fresca ai passeggeri.

In questo modo, l’aria nell’abitacolo rimane sempre il più pulita possibile, e anche il conducente e i passeggeri possono vederlo: il sistema fornisce informazioni sulla qualità dell’aria tramite l’ampio touchscreen centrale a colori.

Sullo schermo compare un simbolo di automobile colorato insieme a un valore basato sull’indice di qualità dell’aria AQI (Air Quality Index) valido a livello internazionale. Il colore del simbolo dell’indice cambia a seconda dell’inquinamento atmosferico all’interno. La qualità dell’aria nella cabina è monitorata con un sensore PM 2,5, in grado di rilevare particelle di dimensioni fino a 2,5 micrometri. Insomma certamente una bella novità per Opel e la sua Astra.

